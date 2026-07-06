बिना पैसे खर्च किए फ्री में कटिंग से लगाएं ये कलरफुल प्लांट्स, फूलों से भर जाएगी बालकनी

घर में हरे-भरे और रंग-बिरंगे पौधे देखना हर किसी को अच्छा लगता है. लेकिन जब बात बारिश के मौसम यानी मॉनसून की आती है, तो गार्डनिंग का मजा दोगुना हो जाता है. रिमझिम बारिश की बूंदें पेड़-पौधों के लिए किसी अमृत से कम नहीं होतीं. अगर आप भी अपनी बालकनी को सुंदर-सुंदर फूलों से सजाना चाहते हैं, लेकिन नर्सरी के महंगे पौधों पर पैसे खर्च नहीं करना चाहते, तो यह मौसम आपके लिए सबसे बेस्ट है.

बारिश के दिनों में हवा में बहुत ज्यादा नमी होती है और मौसम में ठंडक होती है. इस वजह से इस मौसम में पौधों की कटिंग बहुत जल्दी जड़ पकड़ लेती है और पौधा तेजी से बड़ा होने लगता है. आपको बस अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी के घर से इन पौधों की एक छोटी सी कटिंग लानी है और अपने गमले में लगा देनी है.

​7 खूबसूरत और रंग-बिरंगे पौधे जिन्हें आप फ्री में उगा सकते हैं-

​1. सदाबहार-

​इसके नाम से ही साफ है, यह पौधा सालों साल चलता है और इसमें हमेशा फूल खिलते रहते हैं. सदाबहार में आपको सफेद, गुलाबी और जामुनी जैसे कई खूबसूरत रंग मिल जाएंगे. इसकी सिर्फ 3-4 इंच की एक कटिंग लें और उसे मिट्टी में दबा दें. बारिश के पानी से इसमें कुछ ही दिनों में जड़ें निकल आएंगी और आपकी बालकनी फूलों से सज जाएगी.

​2. पोर्टुलाका-

​इसे आम बोलचाल में लोग दुपहरिया भी कहते हैं, क्योंकि इसके फूल सुबह के 9 बजते ही खिल जाते हैं. इसके फूल लाल, पीले, गुलाबी, सफेद और नारंगी रंगों में आते हैं. इसकी छोटी से छोटी डंडी भी अगर मिट्टी को छू जाए, तो वहां से नया पौधा बन जाता है. मॉनसून में यह पौधा इतनी तेजी से फैलता है कि आपका पूरा गमला फूलों से ढक जाएगा.

​3. बोगनवेलिया-

​अगर आप अपनी बालकनी को किसी फिल्म के सेट जैसा लुक देना चाहते हैं, तो बोगनवेलिया सबसे अच्छा ऑप्शन है. इसके कागज जैसे दिखने वाले रंग-बिरंगे फूल हफ्तों तक पौधों पर टिके रहते हैं. इसकी एक थोड़ी सी मोटी और पुरानी डंडी लें और उसे गमले में लगा दें. बारिश के मौसम में यह बहुत जल्दी अपनी ग्रोथ पकड़ लेता है.

​4. गुड़हल-

​लाल, पीले, गुलाबी और सफेद रंगों में मिलने वाला गुड़हल का फूल दिखने में बेहद खूबसूरत और बड़ा होता है. मॉनसून का समय गुड़हल की कटिंग लगाने के लिए सबसे सही माना जाता है. आप इसकी पेंसिल जितनी मोटी कटिंग लेकर मिट्टी में लगा दें. कुछ ही हफ्तों में इसमें नए-नए पत्ते आने शुरू हो जाएंगे.

​5. कोलियस-

​अगर आप अपनी बालकनी में सिर्फ फूलों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहते, तो कोलियस को जरूर शामिल करें. इस पौधे की खासियत इसके फूल नहीं, बल्कि इसकी रंग-बिरंगी पत्तियां हैं. इसकी पत्तियों में लाल, पीला, हरा, कत्थई और गुलाबी रंगों का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि यह दूर से ही सबका ध्यान खींच लेता है. इसकी कटिंग भी पानी और मिट्टी दोनों में बहुत आसानी से चल जाती है.

​6. मोगरा-

​फूलों की खूबसूरती के साथ-साथ अगर आपको एक बेहतरीन खुशबू भी चाहिए, तो मोगरा से बेहतर कुछ नहीं हो सकता. बारिश के मौसम में शाम के वक्त जब मोगरे के सफेद फूल खिलते हैं, तो पूरा घर महक उठता है. इसकी एक सेमी-हार्डवुड (न ज्यादा कच्ची, न ज्यादा पक्की) कटिंग लें और उसे एलोवेरा जेल में डुबोकर मिट्टी में लगा दें. एलोवेरा से जड़ें जल्दी निकलती हैं.

​7. कंचन या प्लूमेरिया-

​चंपा के फूल दिखने में जितने अट्रैक्टिव होते हैं, उनकी खुशबू भी उतनी ही लाजवाब होती है. सफेद और पीले रंग के कॉम्बिनेशन वाला यह पौधा कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है. इसकी कटिंग लगाने का एक छोटा सा सीक्रेट है. जब आप इसकी डंडी काटें, तो उसे 1-2 दिन छाया में सुखा लें ताकि उसका दूध सूख जाए, फिर उसे मिट्टी में लगाएं. बारिश में यह बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है.

​कटिंग लगाते समय इन बातों का रखें खास ख्याल-

​हमेशा ऐसी डंडी चुनें जो न तो बहुत ज्यादा हरी और कच्ची हो, और न ही बहुत ज्यादा सूखी हो. डंडी को हमेशा नीचे से 45 डिग्री के एंगल पर काटें. इससे पौधे को न्यूट्रिशन सोखने के लिए ज्यादा जगह मिलती है. बारिश का पानी पौधों के लिए अच्छा है, लेकिन गमले में पानी जमा नहीं होना चाहिए, वरना कटिंग सड़ जाएगी. कटिंग लगाने के बाद उसे सीधे तेज धूप या बहुत तेज बारिश में न रखें. जब उसमें नए पत्ते आने लगें, तब उसे बालकनी में सही जगह पर शिफ्ट करें. ​कटिंग लगाने के लिए हमेशा ऐसी मिट्टी तैयार करें जिसमें पानी रुके नहीं. मिट्टी में थोड़ी सी रेत मिला लेने से पानी आसानी से ड्रेन हो जाता है और कटिंग सड़ती नहीं है.

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