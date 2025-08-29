कान में अगर कोई कीड़ा घुस जाए तो क्या करें? क्या हम कीड़ों को दूर करने के लिए कान में पानी डाल सकते हैं

Problem of bug in Ear: कई बार सोते समय कान में कोई कीड़ा, मच्छर या चींटा घुस जाता है. खासकर छोटे बच्चे, जो अधिकतर समय लेटे रहते हैं, उनके साथ यह समस्या ज्यादा होती है. कभी कभी दिन में भी कोई कीड़ा रेंगता हुआ या उड़ता हुआ कान में चला जाता है. कीड़े या किसी भी बाहरी चीज का कान में जाना खतरनाक होता है. इसके कारण कान में तेज दर्द की शिकायत हो सकती है. यहां तक की कीड़ा कान के पर्दे को नुकसान पहुंचा (Kan Me Kida Jane Se Kya Hota Hai) सकता है जिससे सुनने की क्षमता पर असर पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि कान में कीड़ा घुसने पर उसे कैसे निकालना चाहिए (Kan Me Gay Kide Ko Kaise Nikale), कान में कीड़ा जाने पर क्या (Kan Me Kida Jane Par Kya Kare)करना चाहिए और और कान में किसी चीज का घुसना हो सकता है कितना खतरनाक.

Photo Credit: iStock

कान में घुसे कीड़े को कैसे निकालें (How to remove bug from Ear)

सिर को एक तरफ झुकाकर झटका दें

अगर आपको लगे की कान में कुछ जाता हुआ फीले हो तो सिर को तुरंत एक तरफ झुकाकर झटका दें. अगर कान में घुसा कीड़ा कान के ज्यादा अंदर नहीं गया होगा तो वह झटके के कारण नीचे गिर जाएगा. कीड़े को अंदर जाता महसूस करते समय कान में भूलकर भी माचिस की तीली, अंगुली या ईयर बर्ड न डालें, इससे कीड़ा कान के भीतरी भाग में पहुंच सकता है.

कपूर का पानी

अगर कान में चींटी या कोई छोटा कीड़ा चला गया है, और निकल नहीं रहा है तो थोड़े से पानी में कपूर को घोलें और इस पानी को कान में डालें और कान को नीचे की ओर झटका दें. कपूर के पानी के कारण कीड़ा मर जाएगा और नीचे गिर जाएगा.

गुनगुना पानी डालें

अगर आपको लगता है कि कीड़ा कान में ही मर गया है तो इसे बाहर निकालने के लिए कान में गुनगुना पानी डालना चाहिए. कान में पानी डालने के बाद कान को नीचे की तरफ झुकाकर झटका दें. इससे कीड़ा बाहर आ जाएगा. हमेशा ध्यान रखें कि पानी बहुत ज्यादा गर्म न हो, कान बहुत संवेदनशील अंग है और गर्म पानी से नुकसान पहुंचने का खतरा होता है.

डॉक्टर की सलाह लें

अगर आपको लगता है कि कीड़ा नहीं निकला है या कीड़ा कान में टूट गया है तो बेहतर होगा कि आप डाक्टर की सलाह लें. अगर कान में कीड़ा या उसके शरीर का कोई भी भाग रह जाता है तो इसके कारण कान में इंफेक्शन की समस्या हो सकती है.

Photo Credit: AI

कान में कीड़ा जाने से क्या होता है ( What happens if an insect enters your ear)

कान में कीड़ा या किसी अन्य चीज के जाने के कारण कान में इंफेक्शन हो सकता है. इंफेक्शन होने के कारण कान में दर्द, कान से मवाद बहना, कान से खून निकलना, कान से बदबू आना, लगातार बुखार होने की परेशानी हो सकती है.

कान में कुछ चला जाए तो क्या होता है (What happens if something goes into your ear)

कान में कुछ चले जाने से कान में दर्द, खुजली, दबाव या सुनने में कमी की परेशानी हो सकती है. कान की संवेदनशील नली में किसी चीज के फंसने से दर्द, दबाव, या खुजली महसूस हो सकती है. फंसी हुई चीज के कारण सुनने की क्षमता कम हो सकती है. इसके कारण कान में इंफेक्शन हो सकता है और कान के पर्दे को नुकसान पहुंच सकता है.

कान में किसी चीज के जाने पर क्या करें ( What to do if something gets stuck in your ear)

कान में किसी चीज के चले जाने पर शांत रहें और कीड़े या बाहरी चीज को निकालने के लिए किसी की मदद लें. इसके लिए चिमटी या क्यू-टिप जैसी किसी भी चीज का उपयोग करने से बचें, क्योंकि इससे वस्तु और अंदर जा सकती है या कान को नुकसान पहुंच सकता है. जल्द से जल्द डॉक्टर (ईएनटी विशेषज्ञ) से संपर्क करें और मदद लें. ऐसे समय में कान में भूलकर भी माचिस की तीली, क्यू-टिप, या चिमटी न डालें. कान में दबाव डालने से बचें क्योंकि इससे वस्तु और अंदर जा सकती है.

कान में कीड़ा घुसने से क्या होता है (What happens if an insect enters your ear)

कान में कीड़ा घुसने से खुजली, दर्द, बेचैनी और अजीब आवाजें सुनाई देने की परेशानी हो सकती है. सबसे गंभीर स्थिति में कान के पर्दे को नुकसान पहुंच सकता है. कान से खून निकल सकता है और सुनने की क्षमता प्रभावित हो सकती है.

क्या हम कीड़ों को दूर करने के लिए कान में पानी डाल सकते हैं? (Can we pour water in the ear to remove insects)

अगर आपको लगता है कि कीड़ा मर गया है और वह आपके हल्के से सिर हिलाने पर भी बाहर नहीं आ रहा है तो तो उसे बाहर निकालने के लिए कान की नली में हल्‍का सा गर्म पानी डाल दें. वहीं ईयरवैक्स रिमूवल किट में मिलने वाली बल्ब सिरिंज भी काफी हद तक मददगार साब‍ित हो सकती है.