जापानी लोगों की ये 3 आदतें अपनाओ, 100 साल से ज्यादा लंबी होगी उम्र, आचार्य मनीष ने बताया वह राज

Long Life Secrets: क्या आपने कभी सोचा है कि जापान के लोग इतने लंबे समय तक फिट और खुशहाल कैसे रहते हैं. उनकी लंबी जिंदगी का राज क्या है. क्या उनके पास कोई जादू है या फिर कोई छुपा हुआ मेडिकल सीक्रेट. ऐसा कुछ भी नहीं है, जापानियों की कुछ बेहद सिंपल और कमाल की हैबिट्स हैं, जो उन्हें 100 साल से ज्यादा जीने (Japanese Secret to Long and Healthy Life) का तोहफा देती हैं. इंस्टाग्राम हैंडल @chikitsaguru पर पोस्टेड एक पॉडकास्ट में आचार्य मनीष जी ने इसी सीक्रेट को बताया है. उन्होंने बताया कि कैसे जापान, कोरिया, चीन और वियतनाम जैसे देशों के लोग 100 साल से ज्यादा जिंदा (How Japanese Korean Live More than 100 Years) रहते हैं. अपनी डेली की लाइफस्टाइल (Tips for Long and Disease Free Life) को इतने जबरदस्त तरीके से जीते हैं कि बीमारी उनके पास भी नहीं फटकती है.

जापानी लोगों के 100 साल से ज्यादा जीने का सीक्रेट (Japanese Long Life Secret)

1. वज्रासन में बैठकर खाना

हेल्थ गुरु मनीष जी बताते हैं, जापानी और कई एशियाई देशों के लोग आज भी जमीन पर बैठकर, वज्रासन में खाना खाया करते हैं. यानी घुटनों के बल बैठकर एड़ी पर बॉडी का वेट टिकाना. आयुर्वेद और योग विज्ञान भी इस पोजिशन को सबसे बेहतर मानते हैं. इससे डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है, खाना जल्दी और बेहतर तरीके से पचता है.

वज्रासन के फायदे

खाना जल्दी और सही तरीके से डाइजेस्ट होता है.

गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसी प्रॉब्लम्स कम होती हैं.

मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, जिससे मोटापा कम होता है.

पीठ और रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, जिससे बॉडी पॉश्चर सुधरता है.

डायजेस्टिव सिस्टम को साइलेंट थैरेपी मिलती है.

वज्रासन कैसे करें

सीधे बैठें और दोनों पैर घुटनों से मोड़कर पीछे की ओर रखें.

एड़ियों को साथ रखें और कमर के नीचे के हिस्से को दोनों एड़ियों पर टिका दें.

हाथ घुटनों पर रखें और पीठ सीधी करें.

गहरी सांस लेते हुए शांत मन से खाना खाएं.

खाना खाने के बाद भी 5–10 मिनट वज्रासन में बैठें, ये सबसे असरदार होता है.

2. सूरज डूबने के बाद खाना नहीं

जैसे ही सूरज अस्त होता है, इन देशों के लोग दिन का खाना खत्म कर लेते हैं. रात को खाना नहीं खाने से शरीर को डिटॉक्स और रिपेयर करने के लिए भरपूर समय मिलता है. इससे बीमारियों का खतरा बेहद कम हो जाता है और इम्यून सिस्टम मजबूत बना रहता है. आयुर्वेद में भी कहा गया है, 'रात्रौ भोजनं त्यजेत्' यानी रात का खाना छोड़ने से सेहत बनी रहती है.

रात में जल्दी खाने के फायदे

सूर्यास्त के बाद बॉडी का डाइजेस्टिव पावर कम हो जाता है, ऐ से में खाना धीरे डाइजेस्ट होता है और फैट में बदल सकता है.

रात को खाने से बचने से बॉडी को ऑटोफैगी (Autophagy) प्रॉसेस का टाइम मिलता है, जिसमें वह खुद अपनी डैमेज सेल्स को रिपेयर करता है.

नींद बेहतर आती है, क्योंकि पेट खाली होता है.

इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है, जिससे शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है.

3. न दवाई, न सप्लीमेंट सिर्फ सही हैबिट्स

इन लोगों के खाने में न तो पिज्जा है, न केमिकल्स, न प्रोटीन शेक्स और न ही कोई हैवी दवाइयां होती हैं. सिंपल, देसी, नेचुरल और बैलेंस फूड्स ही इनके लाइफ का सही मंत्र होता है, जो इन्हें लंबी जिंदगी देता है.जापानी लोग भागमभाग से दूर रहते हैं. उनकी लाइफ सिंपल लेकिन डिसिप्लींड होती है. टेंशन फ्री रूटीन और योगासन उनकी लाइफ का हिस्सा होते हैं.

क्या करना चाहिए और क्या नहीं (Life Changing Tips in Hindi)