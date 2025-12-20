जेक पॉल के गैराज में एक और Ferrari की एंट्री, पहले Tesla से लेकर Rolls-Royce तक हैं शामिल, यहां देखिए Jake Paul का लग्जरी कार कलेक्शन

Jake Paul Car Collection: अमेरिकी बॉक्सर और इन्फ्लुएंसर जेक पॉल (Jake Paul) अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहते है. एक बार फिर वह अपनी नई कार को लेकर चर्चा में हैं. जेक पॉल के गैराज में पहले भी कई महंगी और लग्जरी कार शामिल हैं, जिनकी कुल कीमत करोड़ो में है. इस बार उन्होंने एक खास कस्टमाइज्ड फेरारी पुरोसांगुए वेन्यूम एडिशन को अपने गैराज में शामिल किया है. जेक ने इस कार की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. यह एक अनोखी एसयूवी है, जिसे वेनम ब्लैक और डीलर बॉउमन ऑटो हाउस ने डिजाइन किया है. जेक पॉल इसे एंथनी जोशुआ के खिलाफ अपने मुकाबले से पहले मिला एक उपहार बता रहे हैं. इस कार की कुल कीमत लगभग 7.5 लाख डॉलर यानी करीब 6.7 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

दरअसल, जेक पॉल अपने महंगे लाइफस्टाइल और लग्जरी कार कलेक्शन को लेकर हमेशा से ही सुर्खियों में रहते हैं. अब इस नई कार की एंट्री के बाद सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. कुछ लोग इसे सुपरकार कस्टमाइजेशन का नया बेंचमार्क बता रहे हैं.

फरारी पुरोसांगु वेनम की खासियत

इस एसयूवी में 6.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड V12 इंजन है, जो 725 हॉर्स पावर और 716 एनएम टॉर्क जनरेट करता है. यह 0-100 किमी/घंटा की गति 3.3 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 310 किमी/घंटा से अधिक है. जेक पॉल के पास इससे पहले भी कई येलो फरारी हैं, जैसे SF90 स्पाइडर और 296 GTB आदि.

