शाहरुख खान के पास है ये एक से बढ़कर एक गाड़ियों का खजाना, एक की कीमत तो है 14 करोड़

Shah Rukh Khan car collection: बॉलीवुड के किंग खान एक लग्जीरियस लाइफ जीते हैं. शाहरुख खान किंग साइज लाइफ जीते हैं इसमें कोई सीक्रेट नहीं है. सी फेसिंग घर से लेकर लग्जरी कार के शौक तक शाहरुख अपने हर शौक पूरे करते हैं. शाहरुख खान ने अपनी मेहनत के दम पर ये सब बनाया है. उन्होंने अपने करियर में बहुत स्ट्रगल किया है जिसके बाद इस मुकाम पर पहुंचे हैं. हर कोई शाहरुख के स्ट्रगल के बारे में बात करता है. इतनी मेहनत करने के बाद ही शाहरुख स्टार बने हैं. उनके पास ढेर सारी गाड़ियां हैं मगर एक कार उनके दिल के बहुत पास है. अपनी इस कार के बारे में उन्होंने खुद बताया था. आइए आपको शाहरुख के कार कलेक्शन के बारे में बताते हैं.

कौन-सी है फेवरेट कार

शाहरुख खान अक्सर अपने फैंस से सोशल मीडिया पर बातचीत करते रहते हैं. जहां पर वो उनके कई सवालों के जवाब देते हैं. एक बार एक फैन ने पूछा था- आपकी कौन-सी फेवरेट कार है जिसे आप कभी नहीं बेचेंगे. शाहरुख ने इसके जवाब में कहा था- मेरे पास कोई कूल कार नहीं है ह्यूनडई को छोड़कर. आपको शाहरुख की बाकी गाड़ियों के बारे में बताते हैं.

इन लग्जीरियस गाड़ियों के मालिक हैं शाहरुख

रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख के पास व्हाइट रोल्स रॉयस कलीनन ब्लैक बेज है. जिसमें वो हमेशा नजर आते हैं. इस कार की कीमत करीब 14 करोड़ है. इसके अलावा उनके पास रोल्स-रॉयस फैंटम ड्रॉपहेड कूप, बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी, बीएमडब्ल्यू आई8 और मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास भी हैं. शाहरुख के पास बहुत शानदार कार हैं. हालांकि वो कभी इन्हें फ्लॉन्ट नहीं करते हैं. शाहरुख हमेशा व्हाइट रोल्स रॉयस में ट्रैवल करते हैं. इस कार का नंबर 555 है. जिसे दूर से ही लोग पहचान लेते हैं कि इसमें किंग खान जा रहे हैं. शाहरुख खान की इन गाड़ियों की कीमत करोड़ों में है.