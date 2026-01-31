Sunny Deol Net Worth: मुंबई से लेकर इंग्लैड तक कई लग्जरी घरों के मालिक हैं सनी देओल, महंगी गाड़ियों का है काफिला, जानें कितनी हैं 'बॉर्डर 2, एक्टर की नेटवर्थ

इंडियन सिनेमा के 'तारा सिंह' सनी देओल इन दिनों अपनी वॉर बेस्ड फिल्म बॉर्डर 2 से छाए हुए हैं. यह उनकी लगातार तीसरी हिट फिल्म बताई जा रही है. साल 2023 में गदर 2, बीते साल जाट और अब बॉर्डर 2. ये तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन कर चुकी हैं. बॉर्डर 2 तो 250 करोड़ रुपये के पार जा चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रांग कंडीशन में है. फिल्म की जान सनी देओल हैं, जो साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म बॉर्डर में भी लीड एक्टर थे. लंबे समय से फ्लॉप चल रहे सनी देओल ने लगातार तीन फिल्मों से अपना बैंक बैलेंस भर लिया है. बॉर्डर 2 की सक्सेस के बीच बॉर्डर 3 का भी ऐलान हो चुका है. चलिए जानते हैं अब कितनी संपत्ति के मालिक हो चुके हैं सनी देओल.

सनी देओल की नेट वर्थ कितनी?

सनी ने बॉर्डर 2 के लिए 50 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो सनी देओल की कुल नेटवर्थ 130 करोड़ रुपये हो गई है. इसमें सबसे ज्यादा उन्होंने प्रॉपर्टी से कमाया है. सनी के मुंबई में कई आलीशान घर हैं. विले पार्ले में उनका एक बंगला है, जिसकी कीमत लगभग 6 करोड़ रुपये है. इस बंगले में ही सनी का परिवार रहता है. इसके अलावा तारा सिंह का एक बंगला जुहू में भी है. ओशिवारा में एक्टर का 2 करोड़ रुपये की कीमत वाला 1000 स्क्वेयर फीट का एक अपार्टमेंट भी है. मालाबार हिल के पॉश एरिया में एक बड़ा घर है. देश ही नहीं विदेश में एक्टर की प्रॉपर्टी है. सनी ने इंग्लैंड में प्रॉपर्टी में मोटा इन्वेस्ट किया है.

सनी देओल का कार कलेक्शन

तारा सिंह के कार कलेक्शन की बात करें तो इसमें कई लग्जरी कार शामिल हैं. इसमें सनी के पास रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी (2.99 करोड़ से ज्यादा), मर्सिडीज-बेंज SL500 और पोर्श 911 GT3 (2.7 करोड़ से ऊपर), लैंड रोवर डिफेंडर 110 (करीब 2.11 करोड़) और ऑडी A8L भी है. बता दें, सनी का साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म गदर 2 से बॉलीवुड में कमबैक हुआ है. एक्टर लंबे समय से फ्लॉप चल रहे थे. गदर 2 ने 500 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस किया था. गदर 2 सनी के अब तक के करियर की सबसे कमाऊ फिल्म है. अब सनी के पास कई बड़ी फिल्में हैं. इसमें एक फिल्म लाहौर 1947 आमिर खान की है, जिसमें सनी अहम रोल में होंगे. वहीं, नितेश तिवारी की रामायण में वह हनुमान का रोल करते दिखेंगे.