Kitchen Tips: क्या हमें आलू को फ्रिज में स्टोर करना चाहिए?

Kitchen Tips: अक्सर हम सब्जियों को ताजा रखने के लिए उन्हें फ्रिज में स्टोर कर रखते हैं. ठंडे तापमान में सब्जियां ज्यादा दिनों तक खराब नहीं होती हैं. लेकिन हर सब्जी को फ्रिज में रखना सही नहीं होता है. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या आलू को फ्रिज में स्टोर कर रखना चाहिए? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं आलू को फ्रिज में रखना कितना सही है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लकर न्यूट्रिशनिस्ट किरण कुकरेजा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में पोषण विशेषज्ञ बताती हैं, आलू लगभग हर घर की सबसे जरूरी सब्जी है. इसे आप कई अलग-अलग डिश बनाने में इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में ज्यादातर लोग एक ही बार में आलू लाकर स्टोर कर रख लेते हैं. लेकिन आलू को फ्रिज में स्टोर करना सही नहीं है.

न्यूट्रिशनिस्ट के मुताबिक, फ्रिज का ठंडा तापमान (8°C से नीचे) आलू के स्टार्च को शुगर में बदल देता है. इसे कोल्ड स्वीटनिंग (Cold Sweetening) कहा जाता है. जब ऐसे आलू को हाई-टेम्परेचर पर पकाया जाता है, तो उनमें एक्रिलामाइड (Acrylamide) नामक कंपाउंड ज्यादा बनता है. यह कंपाउंड सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है. इसलिए आलू को हमेशा ठंडी, सूखी और हवादार जगह पर स्टोर करना चाहिए. इसे फ्रिज में स्टोर करने से बचें.

आलू से अलग न्यूट्रिशनिस्ट ने दो और सब्जियों के बारे में बताया है, जिन्हें फ्रिज में रखना सेहत के लिए सही नहीं है.

लहसुन खाने का स्वाद बढ़ाने और सेहत, दोनों को लिए अच्छा है. लेकिन अगर इसे फ्रिज में रखा जाए, तो यह जल्दी अंकुरित हो जाता है. यानी इसमें हरे-हरे छोटे अंकुर निकलने लगते हैं. ऐसे अंकुर वाले लहसुन का स्वाद कड़वा और कसैला हो जाता है, साथ ही इसमें मौजूद पोषक तत्व भी कम हो जाते हैं. इसलिए लहसुन को हमेशा कमरे के तापमान पर, किसी टोकरी या खुले कंटेनर में रखना बेहतर है.

कई लोग प्याज काटकर सब्जी बनाते हैं और आधी बची हुई प्याज को आगे इस्तेमाल के लिए फ्रिज में रख देते हैं. न्यूट्रिशनिस्ट ऐसा भी नहीं करने की सलाह देती हैं. किरण कुकरेजा कहती हैं, प्याज भी फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए. ठंडी जगह पर रखने से प्याज का स्टार्च भी शुगर में बदलने लगता है. इससे प्याज ज्यादा मीठी लगने लगती है और जल्दी खराब भी हो सकती है. साथ ही फ्रिज की नमी से प्याज गीली होकर गल सकती है. ऐसे में प्याज को भी हमेशा सूखी और हवादार जगह पर रखना चाहिए.

