केले के छिलके को रोज चेहरे पर रगड़ने से क्या होता है? Shahnaz Husain ने बताया स्किन के लिए केले के छिलकों का इस्तेमाल कैसे करें

Banana Peel For Skin: आइए शहनाज हुसैन से जानते हैं कि कैसे आप केले के छिलके को अपने स्किनकेयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं और किस तरह ये छिलका आपको फायदा पहुंचा सकता है.

केले के छिलके को रोज चेहरे पर रगड़ने से क्या होता है? Shahnaz Husain ने बताया स्किन के लिए केले के छिलकों का इस्तेमाल कैसे करें
चेहरे पर केले का छिलका रगड़ने के फायदे

Banana Peel For Skin: हम अक्सर केला खाने के बाद उसका छिलका फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छिलका आपकी स्किन के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है? मशहूर ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन के अनुसार, केले का छिलका विटामिन C, विटामिन B6, पोटैशियम और ऐंटिऑक्सिडेंट्स से भरपूर होता है, जो त्वचा को चमकदार, मुलायम और हेल्दी बनाते हैं. आइए शहनाज हुसैन से जानते हैं कि कैसे आप केले के छिलके को अपने स्किनकेयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं और किस तरह ये छिलका आपको फायदा पहुंचा सकता है. 

क्या कहती हैं ब्यूटी एक्सपर्ट?

नेचुरल ब्राइटनिंग गुण

इसे लेकर NDTV संग हुई खास बातचीत के दौरान शहनाज हुसैन ने बताया, अगर आपकी स्किन डल और बेजान लग रही है, तो ताजे केले के छिलके का अंदरूनी हिस्सा चेहरे पर हल्के हाथों से 2–3 मिनट तक रगड़ें. फिर इसे 10–15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें. तय समय बाद ठंडे पानी से मुंह धो लें. यह तरीका त्वचा की नमी बनाए रखता है और स्किन को तुरंत एक प्राकृतिक ग्लो देता है.

केले का छिलका और शहद का फेस मास्क

एक छोटे केले के छिलके को मसलकर उसमें एक चम्मच शहद मिलाएं. इस मिश्रण को चेहरे पर लगाकर 20 मिनट तक रखें. शहद की मॉइश्चराइजिंग क्वालिटी और केले के छिलके के ऐंटिऑक्सिडेंट्स मिलकर त्वचा को गहराई से पोषण देते हैं. यह मास्क खासकर ड्राई स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है.

पिंपल्स और एक्ने का इलाज

शहनाज हुसैन बताती हैं, केले के छिलके में ल्यूटिन और जिंक पाए जाते हैं, जो इंफ्लेमेशन को कम करने में मदद करते हैं. रोजाना कुछ मिनट तक छिलके के टुकड़े को पिंपल्स वाले हिस्से पर धीरे-धीरे रगड़ें. इससे त्वचा शांत होती है और दाग-धब्बे धीरे-धीरे हल्के होने लगते हैं.

नेचुरल एक्सफोलिएटर

इन सब से अलग अगर आपकी त्वचा पर डेड स्किन सेल्स जमा हो गई हैं, तो केले के छिलके को पीसकर उसमें थोड़ा दही या गुलाबजल मिलाएं. इस मिश्रण को चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज करें. यह स्क्रब त्वचा की गहराई से सफाई करता है और चेहरे को मुलायम और चमकदार बनाता है.

इस तरह आप भी केले के छिलके का इस्तेमाल कर अपनी स्किन को फायदा पहुंचा सकते हैं. शहनाज हुसैन कहती हैं, ये तरीका पूरी तरह से नेचुरल है ऐसे में स्किन पर इसका कोई साइड इफैक्ट भी नहीं होता है. 

Shahnaz Husain
