Kiwi Benefits: दिल की बीमारी से बचाता है कीवी, जानिए कितना और कब खाने से होगा सबसे ज्यादा फायदा

Benefits of eating kiwi at night : कीवी फल कौन सी बीमारी में काम आता है.

Health Benefits Of Kiwi: कीवी हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद फल है. कीवी में विटामिन सी, (Vitamin C) विटामिन के, फोलेट, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे न्यूट्रीएंट्स की भरमार होती है साथ ही ये फाइबर से भी भरपूर होता है. डाइट में कीवी को शामिल करने से इम्यून सिस्टम (Immunity System) मजबूत होता है, बोन्स स्ट्रॉग होते हैं और ये फल आपके दिल का भी ख्याल रखता है. इससे खून की कमी दूर होती है और डाइजेशन बेहतर होता है. हालांकि बहुत ज्यादा कीवी खाने से कुछ परेशानियां भी हो सकती है. आइए जानते हैं एक दिन में कितनी कीवी खाना चाहिए और कीवी से होने वाले फायदे.(How much kiwi should one eat in a day?)