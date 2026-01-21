विज्ञापन

गर्दन पर Perfume लगाते हैं तो आज ही छोड़ दें ये आदत, डॉक्टर ने बताया Neck पर क्यों नहीं छिड़कना चाहिए परफ्यूम

Is it bad to spray perfume on your neck: डॉक्टर ने चेतावनी देते हुए बताया है कि गर्दन पर परफ्यूम लगाना आपकी बॉडी में कई बड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है. आइए जानते हैं कैसे-

गर्दन पर परफ्यूम लगाना क्यों खतरनाक है?

Is it bad to spray perfume on your neck: अधिकतर लोग परफ्यूम लगाते समय सीधे गर्दन या गले पर स्प्रे कर लेते हैं. यह आदत आम जरूर है, लेकिन सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है. इसी विषय पर फर्टिलिटी और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट डॉक्टर क्रिस्टाबेल अकिनोला ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में डॉक्टर ने चेतावनी देते हुए बताया है कि गर्दन पर परफ्यूम लगाना लंबे समय में हार्मोन से जुड़ी बड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है. आइए जानते हैं कैसे- 

डॉक्टर के अनुसार, गर्दन की त्वचा बहुत पतली, गर्म और संवेदनशील होती है. यहां खून की नलियां ज्यादा होती हैं, इसलिए इस हिस्से से कोई भी केमिकल तेजी से शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है. ठीक इसी जगह के नीचे  थायरॉइड ग्लैंड भी होती है. थायरॉइड ग्लैंड शरीर के कई अहम कामों को कंट्रोल करती है, जैसे वजन, एनर्जी लेवल, मूड, हार्ट रिदम, पीरियड्स, फर्टिलिटी और प्रेग्नेंसी से जुड़ी प्रक्रियाएं. अगर इस ग्लैंड पर असर पड़ता है, तो पूरा शरीर असंतुलन में आ सकता है.

डॉक्टर क्रिस्टाबेल आगे बताती हैं, कई परफ्यूम में कुछ ऐसे केमिकल होते हैं, जिन्हें Endocrine Disruptors कहा जाता है. रोजाना गर्दन पर परफ्यूम लगाने से ये केमिकल धीरे-धीरे शरीर में जमा हो सकते हैं. इससे समय के साथ आपको-

  • थायरॉइड डिसफंक्शन
  • बिना वजह वजन बढ़ना या घटना
  • हर समय थकान रहना
  • हार्मोनल असंतुलन
  • फर्टिलिटी से जुड़ी दिक्कतें
  • प्रेग्नेंसी में समस्याएं बढ़ना जैसी परेशानियों से जूझना पड़ सकता है.
फिर परफ्यूम कहां लगाएं?

डॉक्टर कहती हैं, अगर आप परफ्यूम लगाना चाहते हैं, तो कुछ बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है. जैसे- 

  • गर्दन और गले पर कभी परफ्यूम स्प्रे न करें, इससे अलग आप कपड़ों पर हल्का सा स्प्रे कर सकते हैं.
  • परफ्यूम को आप बालों के सिरों पर लगा सकते हैं (स्कैल्प पर नहीं).
  • इन सब से अलग जरूरत हो तो शरीर के निचले हिस्से पर भी परफ्यूम लगाया जा सकता है. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
 

