क्या बच्चे को घी मालिश दे सकते हैं? बच्चों के लिए देसी घी बेहद फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि यह नेचुरल और स्किन-फ्रेंडली होता है. यह शरीर को मजबूत बनाता है, स्किन को पोषण देता है और मसल्स की ग्रोथ में मदद करता है.

क्या देसी घी से बच्चे की मालिश कर सकते हैं?

Ghee Massage for Baby: परिवार में जब भी कोई नन्हा मेहमान आता है, दादी-नानी या मां उसकी मालिश करती हैं. यह एक ऐसी हेल्थ प्रैक्टिस है जो सदियों से चली आ रही है. मालिश से बच्चे का शरीर मजबूत होता है, पाचन सुधरता है और नींद बेहतर आती है, ये तो हम बचपन से ही सुनते आए हैं. लेकिन एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या बच्चों को घी से मालिश करनी चाहिए. क्या यह शरीर को ताकत देता है. अगर आप भी इसे लेकर कंफ्यूज हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है. यहां आपको बताएंगे घी से मालिश के फायदे, कौन सा घी बच्चों के लिए सबसे अच्छा है और कितने समय तक मालिश करनी चाहिए.

बच्चों को घी से मालिश करने के क्या फायदे हैं?

1. घी से मालिश करने के कई आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक फायदे बताए जाते हैं. घी की नेचुरल गर्म तासीर, स्मूद टेक्सचर और पोषक गुण इसे बेबी मसाज के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनाते हैं.

2. घी त्वचा की गहराई तक जाकर मॉइस्चर देता है, जिससे बच्चे की स्किन दमकती और सॉफ्ट रहती है.

3. घी में ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं, जो बच्चे की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं और हड्डियों की ग्रोथ में मदद करते हैं.

4. सर्दियों में घी की मालिश खास तौर पर बच्चे को गर्माहट देती है और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है.

5. दादी-नानी बताती हैं कि घी से मालिश करवाने के बाद बच्चा बेहतर नींद लेता है, कम चिड़चिड़ाता है और भूख भी अच्छी लगती है.

6. हल्के हाथों से की गई घी की मालिश बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट और बॉन्डिंग में भी मदद करती है. यानी यह सिर्फ शरीर नहीं बल्कि बच्चे की इमोशनल ग्रोथ के लिए भी फायदेमंद है.

क्या बच्चे को घी मालिश दे सकते हैं?

हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, बच्चे को घी की मालिश दी जा सकती है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. न्यू बोर्न की स्किन बेहद सेंसेटिव होती है, इसलिए उन्हें सिर्फ शुद्ध और देसी घी से ही मालिश करनी चाहिए. मार्केट में मिलने वाले पैकेज्ड घी में एडिटिव्स हो सकते हैं. घी हर मौसम में नहीं सूट करता है. गर्मी के मौसम में घी की मालिश बच्चे को ज्यादा गर्म कर सकती है, इसलिए इसे सिर्फ सर्दियों या हल्के ठंडे मौसम में ही इस्तेमाल करें. हमेशा ध्यान रखें कि घी की मालिश सिर्फ शरीर पर करें, इसे बच्चे की नाक, कान या छाती पर लगाने से बचें. मालिश करने से पहले डॉक्टर या पेडियाट्रिशन की सलाह जरूर लें.

सबसे ताकतवर घी किसका होता है?

जब बात बच्चों की आती है, तो घी की क्वालिटी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है. आयुर्वेद के मुताबिक, गिर गाय का घी सबसे अच्छा होता है. इसका रंग गोल्डन और टेक्सचर लाइट होता है, जिससे यह बेस्ट माना जाता है. इसके अलावा शुद्ध देसी गाय का घी काफी अच्छा होता है. इसे A2 घी भी कहा जाता है. इसमें जरूरी फैटी एसिड्स, विटामिन A, D, E और K भरपूर होते हैं. इसकी खुशबू हल्की, टेक्सचर स्मूद और स्किन पर जल्दी सेट हो जाता है. यह बच्चों के लिए सर्वोत्तम घी माना जाता है. इसके अलावा भैंस का घी सबसे ताकतवर होता है. यह मसल बिल्ड करने वालों के लिए सर्वोत्तम विकल्प हो सकता है.

बच्चों की मालिश कितने साल तक करनी चाहिए?

आयुर्वेद एक्सपर्ट्स के अनुसार, आमतौर पर बच्चों की मालिश जन्म से लेकर 2 साल तक जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इस समय उनकी फिजिकल ग्रोथ सबसे तेज होता है. पहले 6 महीनों में मालिश बच्चे की ग्रोथ, डाइजेशन और इम्यूनिटी को मजबूत बनाती है. 1 साल की उम्र तक बच्चे की हड्डियां तेजी से बनती हैं. इसे रेगुलर तौर से करने से हड्डियों और मसल्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है. कई घरों में 3-4 साल की उम्र तक मालिश की जाती है, ताकि बच्चा एक्टिव और हेल्दी बना रहे.

