How To Reduce Weight Without Going Gym: वजन घटाना कभी आसान काम नहीं होता. इसके लिए महीनों की मेहनत, डिसिप्लिन और पेशेंस की जरूरत होती है. सही डाइट, नियमित एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना ही फिट रहने का असली राज कहा जा सकता है. वजन घटाने की जद्दोजहद के बीच फिटनेस इंफ्लुएंसर ऋद्धि शर्मा उन लोगों के लिए मोटिवेशन बन चुकी हैं जो वजन कम करना चाहते हैं. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर खुलासा किया कि उन्होंने पीसीओएस (PCOS Ka Ilaaj) जैसी चुनौती के बावजूद 23 किलो वजन कम किया. वो भी बिना जिम जाए और बिना किसी स्ट्रिक्ट डाइट प्लान (PCOS Me Wajan Kaise Ghataye) के. आइए जानते हैं उनकी फिटनेस और डाइट से जुड़ी खास बातें.

इस तरह घटाया वजन (How Ridhi Sharma Reduce Weight)

वर्कआउट रूटीन

ऋद्धि शर्मा ने अपने लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि उन्होंने बेहद सिंपल वर्कआउट्स से शुरुआत की.

• सबसे पहले वो जंपिंग जैक जैसे बॉडी वेट एक्सरसाइज करती हैं, जिससे स्टैमिना बढ़ता है.

• इसके बाद वो 2-3 किलो के डंबल्स का इस्तेमाल करती हैं. उनके मुताबिक ये बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है.

• उनका कहना है कि पहले हल्के वजन से शुरू करें ताकि फॉर्म सही हो, फिर धीरे-धीरे वजन बढ़ाएं.

• ऋद्धि रेजिस्टेंस बैंड को भी लोअर बॉडी वर्कआउट के लिए शानदार मानती हैं.

• वहीं, उनका कहना है कि एंकल वेट्स पिलाटीज के लिए अच्छे रहते हैं क्योंकि ये “ग्लूट्स और गट्स” पर काम करते हैं.

• रनिंग या इसी तरह की एक्टिविटीज के लिए वो स्पोर्ट्स शूज़ पहनने की सलाह देती हैं.



पीसीओएस और संघर्ष

ऋद्धि शर्मा ने पिछले साल खुलासा किया था कि उन्हें 13 साल की उम्र में पीसीओएस की समस्या का पता चला. इसकी वजह से उनका वजन तेजी से बढ़ा और बॉडी इमेज को लेकर कई परेशानियां सामने आईं. उन्होंने बताया,

“पांच साल तक मैंने हार्मोनल पिल्स लीं लेकिन मेरी कंडीशन और बिगड़ती गई. मुझे गंभीर एक्ने, हेयर लॉस, एक्स्ट्रा बॉडी हेयर और एंग्जायटी की समस्या हो गई.”

इन हालातों ने उन्हें झकझोर दिया. लेकिन उन्होंने ठान लिया कि अब वो नेचुरल तरीके से अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगी. इसी सोच के साथ उन्होंने बैलेंस्ड डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज को अपनाया और धीरे-धीरे बेहतर रिजल्ट देखने को मिले.



डाइट प्लान

फिटनेस के साथ-साथ ऋद्धि अपनी डाइट को लेकर भी बेहद सजग हैं. वो दिनभर में हल्के-फुल्के लेकिन न्यूट्रिशन से भरपूर खाने को महत्व देती हैं.

• ब्रेकफास्ट: भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स, ताजे फल, हल्दी-अदरक का पानी, और बीटरूट-गाजर का जूस.

• लंच: ओट्स, वेजिटेबल उत्तपम और सलाद.

• ईवनिंग स्नैक्स: सेब और केले.

• डिनर: पालक का सूप, पनीर टिक्का या सौटे की हुई सब्जियां.

• उनका मानना है कि डिनर हमेशा हल्का और समय पर करना चाहिए.

• सोने से पहले: स्पियरमिंट टी.