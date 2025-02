Winter Care Tips: सर्दियों में धूप में बैठना हर किसी को पसंद है. सर्दियों में जब हाथ पैर ठंड से अकड़ जाते हैं तो हर किसी का मन करता है कि काश कुछ देर धूप में (Benefits Of Sunbath) बैठने को मिल जाए ताकि शरीर खुल सके और गर्माहट मिल सके. ऐसे में कुछ लोग पार्क में जाकर बैठते हैं तो कुछ लोग अपने घर की छत या बालकनी में ही गुनगुनी धूप का मजा लेते हैं. धूप में बैठने (Sun Bath Benefits for Health) से शरीर को विटामिन डी भी मिलता है जो शरीर के लिए अच्छा होता है. धूप सेंकने पर दिमाग शांत होता है और मूड अच्छा हो जाता है. अगर आप भी धूप में बैठते हैं तो आपको कुछ खास चीजें (take along these thing while sunbath) अपने साथ लेकर बैठना चाहिए. इससे आपको कई तरह के फायदे मिलेंगे. आपके शरीर के साथ साथ आपके दिमाग को भी ढेर सारा फायदा होगा. इससे मूड अच्छा होगा और आप क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे.

धूप में बैठते वक्त साथ रखें ये चीजें (Bring These Things While taking Sunbath)

सनस्क्रीन और कैप

धूप में बैठते वक्त आप अगर कुछ खास चीजों को साथ लेंगे तो ये आपके शरीर और दिमाग दोनों को ही फायदा करेगा. क्योंकि ये आराम के साथ साथ मानसिक सुकून का भी मामला है. इन चीजों में सबसे पहली चीज है सनस्क्रीन. जी हां, आप भले ही सर्दियों की धूप में बैठ रहे हैं लेकिन आपको त्वचा पर सनस्क्रीन लगाने की जरूरत है. सनस्क्रीन आपकी स्किन को सूरज की यूवी किरणों से बचा लेगी और आपको भरपूर विटामिन डी भी मिल जाएगा. इसके साथ साथ एक हैट भी लेकर रखिए. हैट लगाने पर धूप सीधा आपके सिर पर नहीं पड़ेगी और आपके सिर और गर्दन पर अल्ट्रा वॉयलट किरणों का असर नहीं होगा. हैट लगाने से आपके बालों पर भी सूरज की किरणों का बुरा असर नहीं पड़ेगा और आपके बाल सुरक्षित रहेंगे.

Photo Credit: Canva

संगीत और किताबें

धूप लेना मानसिक सुकून का मामला है. इसलिए अगर आप धूप में बैठने जा रहे हैं तो अपनी पसंदीदा चीजें जैसे म्यूजिक प्लेयर या कोई किताब जरूर लेकर चलिए. इससे आपका मन भी लगा रहेगा और आपका दिमाग भी शांत रहेगा. जब धूप आपको आराम दे रही हो तो मूड का अच्छा होना बहुत जरूरी है. अपनी पसंदीदा चीज के साथ आराम का ये वक्त गुजारना वाकई अच्छा एक्सपीरिएंस होगा.

एक बोतल पानी

जी हां, धूप में बैठने के दौरान आपको पानी की सख्त जरूरत पड़ेगी. देखा जाए तो लोग सर्दियों में पानी पीने से आनाकानी करते हैं. ऐसे में जब आप धूप में बैठेंगे तो शरीर को हाइड्रेट रखना काफी जरूरी है. इसलिए एक बोतल गुनगुना पानी अपने साथ जरूर रखिए. इसे बीच बीच में पीते रहें ताकि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो.

पसंदीदा फल

धूप में बैठने के दौरान आप अपने पसंदीदा फल खा सकते हैं. सर्दियों में संतरे आते हैं. आप अपने साथ संतरे और सेब ले जा सकते हैं. अगर आप चाहें तो अमरूद काटकर उस पर नमक लगाकर भी खा सकते हैं. आप चाहें तो अंगूर धोकर ले जाइए और धूप में बैठकर खाइए. अगर अलग अलग फल खाना पसंद नहीं तो आप फ्रूट चाट बनाकर भी धूप में खा सकते हैं. इससे आपका जायका ही बदल जाएगा. फल आपको पोषण भी देंगे और शरीर को भी हाइड्रेट रखेंगे. यानी स्वाद का स्वाद और साथ में सेहत भी शानदार.

मूंगफली

सर्दियों में धूप में बैठकर मूंगफली खाना एक शानदार शगल माना जाता है. अगर आपको मूंगफली अच्छी लगती है तो आप धूप में बैठकर मूंगफली छील छील कर खाते रहिए. बस ध्यान रखिए कि इसके तुरंत बाद पानी नहीं पीना है. मूंगफली शरीर को कई सारे फायदे करती है. सर्दियों में ही मूंगफली आती है और इसके शौकीन लोग धूप का भी बेसब्री से इंतजार करते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.