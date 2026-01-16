विज्ञापन

क्या सरसों का तेल पेट की चर्बी कम करता है? सरसों वजन कम करने के लिए अच्छा है, जानिए क्या कहता हैं आयुर्वेद

कच्चा सरसों का तेल पीने के क्या फायदे हैं? आयुर्वेद और घरेलू नुस्खों में सरसों के तेल को काफी अहम माना गया है, लेकिन क्या खाली पेट इसे पीना वाकई फायदेमंद है, जानिए इसके असर और सावधानियां.

Read Time: 3 mins
Share
क्या सरसों का तेल पेट की चर्बी कम करता है? सरसों वजन कम करने के लिए अच्छा है, जानिए क्या कहता हैं आयुर्वेद
कच्चा तेल खाने से क्या फायदे हैं?

Mustard Oil Benefits: आजकल हेल्थ से जुड़े देसी नुस्खों की चर्चा काफी तेज है. इन्हीं में से एक नुस्खा है खाली पेट सरसों का तेल पीना. कई लोग मानते हैं कि रोज सुबह एक चम्मच सरसों का कच्चा तेल पीने से शरीर अंदर से मजबूत होता है और पाचन से लेकर जोड़ों तक को फायदा मिलता है. गांवों और आयुर्वेदिक परंपराओं में ये उपाय लंबे समय से बताया जाता रहा है. हालांकि, मॉर्डन लाइफस्टाइल में लोग इसे लेकर कंफ्यूज भी रहते हैं कि क्या ये सच में फायदेमंद है या नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए जरूरी है कि इसके फायदे, असर और लिमिटेशन को सही तरीके से समझा जाए, ताकि बिना जानकारी के इसे अपनाने से बचा जा सके.

पानी पीते वक्त 90% लोग करते हैं यह 4 गलतियां, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ने बताया पानी पीने का सही तरीका

खाली पेट एक चम्मच सरसों का तेल पीने से क्या होता है (What happens if you drink a spoon of mustard oil on an empty stomach?)

कहा जाता है कि सुबह खाली पेट थोड़ी मात्रा में सरसों का तेल पीने से डाइजेस्टिव प्रोसेस एक्टिव होता है. इसमें मौजूद फैटी एसिड आंतों को चिकनाई देने का काम करते हैं, जिससे कब्ज की समस्या में राहत मिल सकती है. कुछ लोग इसे शरीर की अंदरूनी सफाई से भी जोड़कर देखते हैं.

क्या सरसों का तेल पेट की चर्बी कम करता है?


सरसों के तेल में मौजूद असंतृप्त वसा अम्ल चयापचय को बढ़ाकर अधिक कैलोरी जलाने में मदद करते हैं, जिससे वजन कम करने में भी सहायता मिलती है. नियमित रूप से सरसों के तेल का सेवन न केवल वजन घटाने में मददगार होता है , बल्कि इसके एंटीऑक्सीडेंट और सूजनरोधी गुणों के कारण हृदय रोगों को नियंत्रित करने में भी मदद करता है. 

Latest and Breaking News on NDTV

काली सरसों के तेल के फायदे क्या हैं (What are the benefits of black mustard oil?)

काली सरसों के तेल में ओमेगा फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार ये जोड़ों की जकड़न, मांसपेशियों की कमजोरी और ठंड से जुड़ी समस्याओं में मददगार माना जाता है. यही वजह है कि सर्दियों में इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है.

सबसे ताकतवर तेल कौन सा माना जाता है (Which oil is considered the most powerful?)

देसी नुस्खों में सरसों के तेल को सबसे ताकतवर तेलों में गिना जाता है. इसकी तेज तासीर और गर्म प्रभाव के कारण इसे शरीर को ऊर्जा देने वाला माना जाता है. हालांकि हर शरीर अलग होता है, इसलिए ये सभी पर एक जैसा असर करे, ये जरूरी नहीं.

कच्चा तेल पीते समय क्या सावधानी रखें (What precautions should be taken while drinking crude oil?)

सरसों का तेल कच्चा और सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए. ज्यादा मात्रा में सेवन करने से पेट में जलन या असहजता हो सकती है. किसी भी पुरानी बीमारी या दवा के साथ इसे अपनाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूरी मानी जाती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com