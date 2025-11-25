इन 4 तरीकों से करें नारियल तेल का इस्तेमाल, नहीं पड़ेगी महंगे फेशियल की जरूरत, दांत भी बनेंगे चमकदार

4 Ways to Use Coconut Oil: बढ़ते प्रदूषण, भागदौड़ भरी जिंदगी और खराब खानपान का असर हमारी स्किन पर बहुत जल्दी दिखने लगता है. बहुत ही कम उम्र में चेहरे पर झुर्रियां नजर आने लगती है और कभी-कभार स्किन लूज भी हो जाती है. इसके अलावा स्किन का बेजान दिखना और ड्राईनेस तो काफी आम समस्या होती जा रही है. स्किन की इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए कई लोग बाजार से महंगे फेशियल और क्लीनअप्स भी करवाते हैं लेकिन लंबे समय तक कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है. ऐसे में सबसे ज्यादा असरदार घरेलू नुस्खे ही माने जाते हैं. बता दें कि घर में रखी कुछ चीजें ही स्किन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में काफी मददगार होती हैं. इन्हीं में से है नारियल तेल. अगर नारियल तेल को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है.

4 तरीकों से करें नारियल तेल का इस्तेमाल

नारियल तेल में विटामिन ई, लॉरिक एसिड, कैप्रिक एसिड, और ओमेगा-3 फैटी एसिड जैसे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो स्किन को हेल्दी बनाने का काम करते हैं. इसको लगाने से स्किन मॉस्चराइज और मुलायम बनी रहती है. आज हम आपको नारियल तेल को इस्तेमाल करने के 4 तरीके बताने जा रहे हैं जिससे ब्लैक हैड्स, डार्क सर्कल्स तो दूर होंगे ही साथ में दांत भी चमक जाएंगे. यह जानकारी डिजिटल क्रिएटर पलक बजाज ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है.

जिद्दी ब्लैकहेड्स को बिना दर्द के हटाने के लिए आप नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप थोड़े से नारियल तेल में चीनी मिलाकर अपनी नाक पर स्क्रब करें. नियमित रूप से इसे इस्तेमाल करने से आपके ब्लैकहेड्स दूर हो जाएंगे.

डार्क सर्कल्स को दूर करने के लिए आप नारियल तेल में 2 रुपये वाला कॉफी पाउडर मिलाएं और एक पेस्ट तैयार कर लें. अब इस पेस्ट को आंखों के नीचे वाले हिस्से पर लगाएं. 20 मिनट बाद अपने फेस को धो लें. नियमित रूप से ऐसा करने से आपको फायदा देखने को मिल सकता है.

पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए आप थोड़े से नारियल तेल में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला लें. अब इस पेस्ट को अपनी त्वचा के डार्क हिस्सों पर लगाएं. इससे आपको जल्द ही फायदा देखने को मिल जाएगा.

पीले दांतों को सफेद और चमकदार बनाने के लिए आप नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप नारियल तेल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर ब्रश से दांतों पर रगड़ें. इससे दांत सफेद होकर चमक सकते हैं. साथ ही हल्दी में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण दांतों में मौजूद गंदगी-बैक्टीरिया को दूर करने में मदद करते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.