Tips and Tricks: कच्चे केले पकाने का ये है जोरदार तरीका, जरूर ट्राई करें

Banana ripening without chemicals: अक्सर ऐसा होता है कि बाजार से केले लाते हैं, और घर पहुंचते ही पता चलता है कि सारे केले कच्चे हैं. अब न खाने लायक, न फेंकने लायक...पर घबराइए नहीं, आपके किचन में ही छिपा है इसका जादुई हल. आज हम बताएंगे बिना किसी रसायन के, केले को जल्दी और सुरक्षित तरीके से पकाने के दो असरदार देसी उपाय.

ब्राउन पेपर बैग विधि – सबसे सुरक्षित तरीका (banana ripening methods)

इस ट्रिक के लिए चाहिए सिर्फ कच्चे केले, एक ब्राउन पेपर बैग (या अखबार से बना बैग) और एक पका हुआ फल जैसे सेब, टमाटर या एवोकाडो.

कैसे करें: (brown paper bag banana ripening)

केले को पेपर बैग में रखें.

साथ में एक पका हुआ फल डालें – ये फल एथिलीन गैस छोड़ते हैं, जो केले को जल्दी पकाती है.

बैग को हल्के से बंद करें ताकि गैस अंदर बनी रहे पर हवा भी थोड़ी आती रहे.

बैग को कमरे के तापमान पर किसी गर्म जगह जैसे फ्रिज के ऊपर या धूप वाले कोने में रखें.

बस 24 से 48 घंटे में आपके केले पीले और मीठे हो जाएंगे.

ओवन विधि – जब तुरंत चाहिए पका केला (Kache kele kaise pakaye)

अगर आपको केले अभी चाहिए, जैसे बनाना शेक या बनाना केक के लिए...तो यह ओवन ट्रिक बेस्ट है.

कैसे करें:- (banana ripe kaise kare)

ओवन को 150°C (300°F) पर प्रीहीट करें.

केले को छिलके सहित बेकिंग ट्रे पर रखें.

लगभग 20–30 मिनट तक बेक करें जब तक केले काले और नरम न हो जाएं.

ठंडा करें और फिर इस्तेमाल करें. स्वाद में बिलकुल पके केले जैसा फर्क नहीं पड़ेगा.

वैज्ञानिक वजह क्या है? (Banana ripening trick)

दरअसल, केले और दूसरे फल एथिलीन गैस छोड़ते हैं, जो उनके अंदर मौजूद स्टार्च को शक्कर में बदल देती है. यही प्रक्रिया केले को मीठा और मुलायम बनाती है. गर्म जगह या ओवन से ये प्रक्रिया और तेज हो जाती है. अब चाहे केला कितना भी कच्चा क्यों न हो. रसायन की जगह अपनाएं ये सुरक्षित, नेचुरल और असरदार घरेलू तरीके और पाएं झटपट पके, मीठे केले.

