दुनिया भर में पहले पीरियड्स होने पर ऐसे मनाया जाता है जश्न, मासिक धर्म से जुड़े ये रिवाज चौंका देंगे

दुनिया के अलग-अलग देशों की traditions बताते हैं कि पहला पीरियड सिर्फ biology का बदलाव नहीं, बल्कि खुशी और एक्सेप्टेंस का पल भी हो सकता है. अब वक्त है कि हम भी इसे शर्म नहीं बल्कि celebration की तरह देखें.

Read Time: 4 mins
First Period Celebration:दुनिया के ऐसे पीरियड्स रिवाज जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे

First Period Celebration: कई जगहों पर आज भी अक्सर पहले पीरियड्स को लेकर चुप्पी साध ली जाती है, लेकिन दुनिया के कई देशों में इसे लड़की की जिंदगी का celebration moment माना जाता है. कहीं खास पार्टी दी जाती है, तो कहीं पूरी community इस बदलाव का हिस्सा बनती है. आइए जानते हैं ऐसी traditions जिनके बारे में सुनकर आप भी सोचेंगे...काश ये हर जगह खुलेपन के साथ अपनाए जाते.

भारत के कुछ हिस्सों की रस्में (pehle period ka jashn)

दक्षिण भारत के कई राज्यों में पहले पीरियड्स पर लड़की के लिए खास function रखा जाता है. उसे नई ड्रेस पहनाई जाती है, relatives को बुलाकर मिठाई बांटी जाती है और इस बदलाव को positivity के साथ celebrate किया जाता है.

जापान की परंपरा (pehle mahavari ki rasmein)

जापान में पहले पीरियड्स पर 'Red Bean Rice' (Sekihan) बनाया जाता है. यह डिश ख़ुशी और गुड लक का symbol मानी जाती है. परिवार के लोग मिलकर इसे खाते हैं ताकि बेटी को लगे कि यह खुशी का मौका है.

अफ्रीका की अनोखी Celebration (menstruation celebration world)

अफ्रीका के कुछ tribal communities में पहले पीरियड्स पर लड़कियों को स्पेशल डांस ceremonies में शामिल किया जाता है. यहां पूरा गांव यह दिखाता है कि लड़की अब womanhood की ओर कदम रख रही है और उसका स्वागत खुले दिल से किया जाता है.
Italy: पहली मासिक धर्म पर 'यंग लेडी' बनने का जश्न

इटली में जब किसी लड़की को पहली बार पीरियड्स आते हैं तो इसे उसके बचपन से युवावस्था की ओर बढ़ने का खूबसूरत मोड़ माना जाता है. इस मौके पर परिवार और रिश्तेदार लड़की को 'Signora' यानी यंग लेडी कहकर बधाई देते हैं. कई घरों में इसे एक छोटे समारोह की तरह मनाया जाता है, जहां माहौल बिल्कुल त्यौहार जैसा हो जाता है. यहां ये परंपरा सिर्फ लड़की के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए अहमियत रखती है.

Brazil: रिश्तेदारों को दी जाती है 'खुशखबरी'

ब्राजील में पीरियड्स से जुड़ी परंपरा सबसे अलग और हैरान कर देने वाली है. यहां जब लड़की को पहली बार मासिक धर्म होता है तो इसे एक खास खबर की तरह रिश्तेदारों और दोस्तों तक पहुंचाया जाता है. परिवार के पुरुष सदस्य भी इस जश्न का हिस्सा बनते हैं और खुले तौर पर इसे खुशी की तरह मनाते हैं. माना जाता है कि यह पल लड़की के जीवन का नया अध्याय है और इसे सभी मिलकर यादगार बनाते हैं.

Philippines: चेहरे पर कपड़े लगाने की अनोखी मान्यता

फिलीपीन्स में परंपरा कुछ हद तक अजीब और दिलचस्प दोनों है. यहां जब किसी लड़की को पहली बार पीरियड आते हैं तो उसकी मां बेटी के कपड़े धोकर उसी का पानी उसके चेहरे पर लगाती है. स्थानीय मान्यता है कि ऐसा करने से लड़की को मुंहासे नहीं होंगे और उसकी त्वचा साफ रहेगी. यही नहीं, लड़की को तीन सीढ़ियों से कूदने की भी रस्म निभानी होती है, जिसका मतलब है कि वह तीन दिन तक इसी अवस्था में रहेगी. इस मौके पर परिवार और जान-पहचान के लोग एक-दूसरे को शुभकामनाएं भी देते हैं.

Modern Families का Positive Step (first period unique traditions)

आजकल कई भारतीय परिवार भी इसे छोटे सेलिब्रेशन के तौर पर अपनाने लगे हैं. Social media पर ऐसे parents की कहानियां वायरल होती रहती हैं, जो अपनी बेटी के पहले पीरियड को केक और गिफ्ट्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं, ताकि यह पल डर की बजाय खुशी से जुड़ा रहे.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

