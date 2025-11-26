नाक पर जमे जिद्दी ब्लैकहेड्स कर रहे हैं खूबसूरती फीकी? आजमाएं ये आसान घरेलू नुस्खे, मिनटों में दूर हो जाएगी समस्या

Blackheads kaise hataye gharelu upay: चेहरे की त्वचा को ग्लोइंग, शाइनी और खूबसूरत बनाने के लिए लोग महंगे से महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन नाक पर जमे जिद्दी ब्लैकहेड्स पूरी खूबसूरती को फीका कर देते हैं. इससे छुटकारा पाने के लिए लोग तमाम प्रयास भी करते हैं लेकिन कुछ खास रिजल्ट भी देखने को नहीं मिलता है. इसी के चलते आज हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप नाक पर जमे जिद्दी ब्लैकहेड्स को आसानी से हटा सकते हैं. खास बात ये है कि इसमें घर में मौजूद चीजों का इस्तेमाल होगा और ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा.

1. शहद और नींबू

ब्लैकहेड्स को हटाने के लिए आप शहद और नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप 1 चम्मच शहद के साथ नींबू के रस की कुछ बूंदें मिक्स कर एक पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट को को नाक पर लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें और 5 से 7 मिनट बाद धो लें. ऐसा नियमित रूप से करने से आपको जल्द असर देखने को मिल जाएगा. दरअसल, इन सामग्रियों में मौजूद साइट्रिक एसिड, एंटीबैक्टीरियल प्रोपर्टीज पोर्स को साफ करने में मदद करती हैं जिससे ब्लैकहेड्स जल्द हट जाते हैं.

ब्लैकहेड्स को हटाने के लिए बेकिंग सोडा काफी कारगर साबित हो सकता है. इसके लिए आप 2 चम्मच बेकिंग सोडा में पानी मिलाएं और एक पेस्ट तैयार कर लें. इस पेस्ट को अब नाक पर कम से 10 से 15 मिनट तक लगाकर छोड़ दें और फिर धो लें. इस नुस्खे से आपको कुछ ही दिनों में फर्क देखने को मिल जाएगा.

नाक पर जमे जिद्दी ब्लैकहेड्स हटाने के लिए आप हल्दी के साथ नारियल तेल लगा सकते हैं. इसके लिए आप दोनों का एक पेस्ट बनाकर अपनी नाक पर लगाएं और 15 मिनट बाद धो लें. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स ब्लैकहेड्स को हटाने में काफी कारगर साबित होते हैं. साथ ही एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज सफाई में मदद करती हैं.

ब्लैकहेड्स को हटाने के लिए आप हफ्ते में कम से कम 1-2 बार भाप जरूर लें. इससे नाक के पोर्स खुलते हैं और गंदगी बाहर निकल जाती है. मिनटों में ब्लैकहेड्स को हटाने के लिए ये उपाय काफी ज्यादा कारगर माना जाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.