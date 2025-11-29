विज्ञापन

कम उम्र में ही चेहरे पर आ गई झुर्रियां? आज ही अपना लें ये 5 घरेलू नुस्खे, स्किन करेगी ग्लो, दिखने लगेंगे जवां

How to Reduce Face Wrinkles Naturally: आज हम आपके लिए कुछ ऐसे आसान और असरदार घरेलू नुस्खे लेकर आए हैं जिनकी मदद से आप झुर्रियों से मुक्ति पा सकते हैं. साथ ही इससे स्किन ग्लो तो करेगी ही और आप जवां भी दिखने लगेंगे.

चेहरे की झुर्रियां कैसे हटाएं?
Jhuriya Kaise Hataye: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, प्रदूषण और खराब खानपान की वजह से कई तरह की स्किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है. इसके अलावा कुछ लोगों के चेहरे पर तो बहुत ही कम उम्र में झुर्रियां आने लगी हैं और त्वचा भी ढीली भी दिखने लगती है. इसके चलते अधिकतर लोग अपनी त्वचा को लेकर काफी ज्यादा चिंतित रहते हैं. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपके लिए कुछ ऐसे आसान और असरदार घरेलू नुस्खे लेकर आए हैं जिनकी मदद से आप झुर्रियों से मुक्ति पा सकते हैं. साथ ही इससे स्किन ग्लो तो करेगी ही और आप जवां भी दिखने लगेंगे. 

1. नारियल तेल

चेहरे की झुर्रियों से छुटकारा पाने के लिए आप नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर नारियल तेल से मसाज करें. दरअसल, ऐसा करने से स्किन हाईड्रेट होती है और इसमें मौजूद फैटी एसिड स्किन पर झुर्रियां बनने से रोकते हैं. 

2. दही

ढीली त्वचा और झुर्रियों जैसी समस्या से राहत पाने के लिए आप दही का प्रयोग कर सकते हैं. इसके लिए आप अपने चेहरे पर दही लगाएं. इसमें आप शहद और केला मिलाकर फेस मास्क भी तैयार कर सकते हैं. जानकारी के लिए बता दें कि दही में मौजूद लैक्टिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट स्किन के पोर्स को टाइट करते हैं और त्वचा को ग्लोइंग बनाने में मदद करते हैं.

3. दालीचीनी और जैतून का तेल

जैतून के तेल में दालचीनी पाउडर मिलाकर लगाने से आपको झुर्रियों से राहत मिल सकती है. इस मिश्रण को आप अपने चेहरे पर कम से कम 20 मिनट तक लगा रहने दें. इन सामग्रियों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट स्किन को रिपेयर करने के साथ-साथ हेल्दी बनाते हैं. साथ ही ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर कर त्वचा में निखार लाने में भी मदद करते हैं.

4. केला

केले में मौजूद विटामिन-सी, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को हाईड्रेट और हेल्दी बनाए रखते हैं. पके हुए केले को मैश कर 20 मिनट तक चेहरे पर लगाने से आपको चेहरे की झुर्रियों से छुटकारा मिल सकता है. ऐसा नियमित रूप से करने से आपकी स्किन चमक जाएगी और टाइट दिखने लगेगी. 

5. एलोवेरा

एलोवेरा कोलेजन बढ़ाने में मदद करता है. रोजाना चेहरे पर फ्रेश एलोवेरा जेल लगाने से स्किन की फाइन लाइन्स कम होती हैं और पिंपल्स-मुंहासे जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है. साथ ही दाग-धब्बों को दूर कर स्किन को ग्लोइंग बनाने में भी एलोवेरा जेल बहुत मददगार माना जाता है. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

