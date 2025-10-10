विज्ञापन

सरसों के तेल में मिलाकर लगा लें ये 5 चीजें, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया सिर पर घने दिखने लगेंगे बाल, जानें Hair Growth का असरदार नुस्खा

Is mustard oil good for your hair: आइए एक्सपर्ट से जानते हैं बालों को लंबा करने के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल कैसे करें.

सरसों के तेल में मिलाकर लगा लें ये 5 चीजें, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया सिर पर घने दिखने लगेंगे बाल, जानें Hair Growth का असरदार नुस्खा
बालों को लंबा करने के लिए सरसों का तेल कैसे लगाएं?

Is mustard oil good for your hair: बालों का झड़ना आज के समय में एक आम समस्या बन गई है. इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं, जैसे- बढ़ता प्रदूषण, जरूरत से ज्यादा तनाव, खाने में पोषक तत्वों की कमी और गलत हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल. इन तमाम कारणों के चलते बाल कमजोर होने लगते हैं. अब, अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं और इन तमाम परेशानियों को दूर कर बालों को घना और लंबा बनाना चाहते हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए बड़े काम का साबित हो सकता है. हाल ही में मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने बालों को लंबा और घना बनाने का असरदार नुस्खा बताया है. आइए जानते हैं इसके बारे में- 

क्या है ये नुस्खा?

वीडियो में लीमा महाजन कहती हैं, बालों की ग्रोथ बढ़ाने और बाल घने बनाने के लिए आप घर पर एक खास तेल बनाकर लगा सकते हैं. यह नुस्खा पूरी तरह नेचुरल और साइंस-बेस्ड है. आइए जानते हैं इस तेल को बनाने का तरीका.

चाहिए होंगी ये चीजें
  • 150 ml सरसों का तेल 
  • 2 बड़े चम्मच मेथी दाना
  • 2 गुच्छे रोजमेरी पत्तियां 
  • आधा कटोरा करी पत्ते 
  • 2 बड़े चम्मच कैस्टर ऑयल और 
  • 200 ml बादाम के तेल की जरूरत होगी. 
कैसे बनाएं?
  • सबसे पहले एक पैन में सरसों का तेल हल्का गर्म करें.
  • इसमें मेथी दाने, रोजमेरी और करी पत्ते डालें.
  • इन्हें तब तक गर्म करें जब तक पत्तियां कुरकुरी न हो जाएं.
  • गैस बंद कर दें और तेल को ठंडा होने दें.
  • अब, बिना छाने इस तेल को एक जार में भर लें.
  • इसमें कैस्टर ऑयल और बादाम का तेल मिलाएं.
  • इतना करते ही आपका तेल बनकर तैयार हो जाएगा. 
  • आप इसे स्टोर कर सकते हैं और बार-बार इस्तेमाल कर सकते हैं. जब तेल खत्म हो जाए तो फिर से इसी तरह बना लें.
कैसे लगाएं?
  • न्यूट्रिशनिस्ट इस तेल को बाल धोने से 30 से 60 मिनट लगाकर हल्के हाथों से स्कैल्प पर मसाज करने की सलाह देती हैं, ताकि रक्त संचार बढ़े और तेल अंदर तक जाए.
  • हफ्ते में दो बार इसका इस्तेमाल करें. कुछ महीनों में बालों में फर्क साफ नजर आने लगेगा.
कैसे मिलते हैं फायदे?

रोजमेरी

लीमा महाजन बताती हैं, साल 2015 की स्टडी के अनुसार, रोजमेरी ऑयल 2% मिनोक्सिडिल जितना असर दिखा सकता है. यह स्कैल्प में ब्लड फ्लो बढ़ाता है और बालों के फॉलिकल्स को एक्टिव करता है.

मेथी दाना

मेथी में प्रोटीन, आयरन और निकोटिनिक एसिड होता है जो बालों की जड़ें मजबूत करता है. 2018 की एक स्टडी के अनुसार, मेथी बालों का झड़ना कम करती है और डेंसिटी बढ़ाती है.

करी पत्ते

इन सब से अलग करी पत्तों में बीटा-कैरोटीन, अमीनो एसिड और बी-विटामिन्स होते हैं, जो बालों को पतला होने से बचाते हैं और समय से पहले सफेद होने की समस्या को रोकते हैं. ये स्कैल्प को भी डिटॉक्स करते हैं.

इस तरह इस तेल का इस्तेमाल न केवल बालों की ग्रोथ को बढ़ाने बल्कि स्कैल्प को पोषण देने में भी असर दिखा सकता है. नियमित इस्तेमाल से बाल झड़ना कम हो सकते हैं और बालों में चमक भी आ सकती है. ऐसे में आप भी इस तेल को अपने हेयर केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

