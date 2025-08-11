विज्ञापन

अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए...बस रात में लगाकर सो जाइए ये सफेद चीज, घर वाले भी नहीं पहचानेंगे

महंगी नाइट क्रीम छोड़कर झटपट बन जाने वाला यह घरेलू पैक आपकी स्किन को रातभर में ग्लोइंग बना देगा. आसान, सस्ता और असरदार...हर किसी के लिए परफेक्ट.

महंगी नाइट क्रीम को कहें अलविदा, स्किन केयर में बचाएं पैसे और पाएं दमकता चेहरा

Budget skincare night routine: चेहरे पर नेचुरल निखार पाने के लिए लोग न जाने कितनी महंगी और अलग-अलग क्रीम का इस्तेमाल करते हैं. सुबह का स्किन केयर रूटीन अलग और रात का अलग...पर हर किसी के लिए ये खर्च उठाना आसान नहीं होता. मिडिल क्लास लोग तो अक्सर महंगे 8-10 स्टेप्स वाले स्किन केयर से दूरी बना लेते हैं, लेकिन अब आपको नाइट क्रीम पर हजारों रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके लिए एक आसान और घरेलू नुस्खा मौजूद है.

इंस्टाग्राम से मिली कमाल की टिप्स (Instagram viral beauty tips)

कंटेंट क्रिएटर पलक बजाज ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की है, जिसमें उन्होंने एक ऐसा नुस्खा बताया है, जो रातभर में आपके चेहरे को नेचुरली ग्लोइंग बना देगा. ऐसा उनका मानना है. खास बात यह है कि इसमें इस्तेमाल होने वाली चीजें आपके घर में ही आसानी से मिल जाएंगी.

नुस्खे में इस्तेमाल होने वाली सामग्री (homemade skin glow remedy)

  • चावल.
  • पानी.
  • एलोवेरा जेल.
  • नारियल तेल.

(मात्रा अपनी जरूरत के अनुसार)

कैसे बनाएं यह नाइट पैक (glowing skin home remedy)

  • सबसे पहले 2 चम्मच चावल को पानी में 2 घंटे भिगोकर रखें.
  • एक कटोरी में एलोवेरा जेल डालें और उस पर नारियल तेल डालकर अच्छी तरह मिलाएं.
  • अब इसमें भीगे हुए चावल का पानी डालें और मिक्स करके सफेद रंग का पेस्ट तैयार करें.
  • इस पेस्ट को रातभर चेहरे पर लगाएं और सुबह साफ पानी से धो लें.
नुस्खे के फायदे (homemade skin glow remedy)

  • चावल: टैनिंग कम करने और स्किन टोन को समान बनाने में मदद करता है.
  • एलोवेरा जेल: स्किन को हाइड्रेट रखता है और सनबर्न व इरिटेशन से बचाता है.
  • नारियल तेल: डीप मॉइस्चराइज करता है, ड्राई स्किन को ठीक करता है और नेचुरल सॉफ्टनेस बनाए रखता है.
क्यों है खास ये नुस्खा (DIY night cream)

यह नाइट पैक न सिर्फ किफायती है, बल्कि पूरी तरह नेचुरल भी है. इससे स्किन पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और आपकी रंगत में समय के साथ निखार आता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

