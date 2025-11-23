विज्ञापन

हमेशा पहनते हुए फट जाती हैं नेट वाली Stockings? आजमाकर देख लें ये ट्रिक, सालों-साल चलेगी

How to make stockings last longer: यहां हम आपको एक कमाल की ट्रिक बता रहे हैं. इस ट्रिक की मदद से आप आसानी से स्टॉकिंग्स को पहन सकते हैं, साथ ही आपकी स्टॉकिंग्स बिना फटे सालों-साल चल सकती है.

स्टॉकिंग्स को बार-बार फटने से कैसे बचाएं?

How to make stockings last longer: अक्सर ऐसा होता है कि जब भी आप नई नेट वाली या ट्रांसपेरेंट स्टॉकिंग्स खरीदकर लाते हैं, तो ये पहनते समय ही बीच से कट जाती है. पतला कपड़ा होने की वजह से कई बार स्टॉकिंग्स में नाखून लग जाता है, तो कई बार हल्की-सी खिंचाव या रगड़ भी इन्हें नुकसान पहुंचा देती है. इससे आप बार-बार नई स्टॉकिंग्स खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं. अगर आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है, तो यहां हम आपको एक कमाल की ट्रिक बता रहे हैं. इस ट्रिक की मदद से आप आसानी से स्टॉकिंग्स को पहन सकते हैं, साथ ही आपकी स्टॉकिंग्स बिना फटे सालों-साल चल सकती है. ये खास ट्रिक फेमस सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर दीप्ति कपूर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

स्टॉकिंग्स को बार-बार फटने से कैसे बचाएं? (How to prevent stockings from tearing?)

  • अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए गए एक वीडियो में दीप्ति कपूर बताती हैं, नई ट्रांसपेरेंट स्टॉकिंग्स को पहले पानी में भिगोकर, हल्का-सा निचोड़ लें. 
  • फिर इन्हें किसी पीवीसी बैग या साधारण पॉलीथिन बैग में रखकर 24 घंटे के लिए फ्रीजर में जमा दें. 
  • समय पूरा होने पर इन्हें बाहर निकालकर नॉर्मल पानी से रिंस कर लें और सूखने दें. 
  • बस, इतना करते ही आपकी स्टॉकिंग्स पहले की तुलना में कही ज्यादा मजबूत हो जाएगी.
ये ट्रिक काम कैसे करती है? (Does freezing tights really make them stronger?)

दरअसल, इस प्रोसेस के पीछे बहुत सिंपल साइंस है. जब स्टॉकिंग्स को फ्रीज किया जाता है, तो उनमें मौजूद पतले फाइबर ठंड की वजह से सिकुड़ते और मजबूत होते हैं. बाद में जब वे सामान्य तापमान पर आते हैं, तो उनकी संरचना पहले से ज्यादा टाइट और टिकाऊ बन जाती है. इसका असर यह होता है कि स्टॉकिंग्स जल्दी खिंचती नहीं है और न ही हल्की-सी रगड़ से फटती है.

ऐसे में आप नई स्टॉकिंग्स को खरीदते ही इस ट्रिक को आजमा सकते हैं. आपको केवल एक बार ऐसा करने की जरूरत होगी. इससे आप बार-बार नई स्टॉकिंग्स खरीदने से बच जाएंगे.

