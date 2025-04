Tips For New Nail Polish using Eyeshadow: फैशन और ब्यूटी की बात जब आती है तो खूबसूरत और स्टाइलिश नेल्स (Stylish Nail Paints Hack) सबसे पहले जेहन में आते हैं. स्टाइलिश और खूबसूरत नेल पेंट हर लड़की और महिला की चाहत में शुमार होते हैं. अक्सर आपको भी कहीं बाहर जाना है तो सबसे पहले आप ड्रेस को मैच करता हुआ नेल पेंट जरूर लगाती होंगी. नेल पेंट्स से नेल्स की खूबसूरती दोगुनी हो जाती है और हर कोई चाहता है कि उसके पास नेल पेंट का ढेर सारा कलेक्शन हो. नए दौर में तो ढेरों रंग के नेल पेंट्स आ गए हैं जो हर ड्रेस के साथ स्टाइलिश लगते हैं. लेकिन कई बार ऐसा होता है जो ड्रेस आप पहन रहे हो, उससे मेल खाता नेल पेंटस आपके पास नहीं है. ऐसे में अफसोस करने का बजाय आप घर पर अपने आईशैडो से नेल पेंट (make new color nail polish with eyeshadow) बना सकते हैं और वो भी चुटकियों में. ये हकीकत है और आप डीआईवाई (how to use eyeshadow on nails) की बदौलत इसे घर पर आजमा कर भी देख सकते हैं. चलिए आज आपको बताते हैं कि घर पर ही आप आईशैडो की (eyeshadow nail polish hack) मदद से मनचाहे कलर का नेल पेंट कैसे बना सकते हैं.

घर पर नेल पेंट बनाने के लिए क्या चाहिए (ingredients for new Nail Paint with help of eye Shadow)

घर पर नेल पेंट बनाना बेहद आसान है. इसके लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होगी जो आपके घर में मिल जाएंगी. इसके लिए आपको सबसे पहले बाजार से ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लाना है. ये आपको कॉस्मेटिक की दुकान से मिल जाएगा. इसके अलावा आपके पास रखा आईशैडो भी चाहिए. एक चिकना कागज चाहिए.एक छोटा सा ब्रश भी चाहिए जो आपकी कॉस्मेटिक किट में ही मिल जाएगा. सबसे आखिर में चाहिए टूथपिक जिसकी मदद से आप नेल पेंट का डिजाइन भी बना सकती हैं.

घर पर आईशैडो की मदद से इस तरह बनाएं नेल पेंट (How to make your new Nail Paint with help of eye Shadow)

सबसे पहले ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश की बोतल से आधी नेल पेंट बाहर निकाल दें. अब अपने घर में रखे किसी पुराने या इस्तेमाल न होने वाले आईशैडो के मनचाहे रंग को किसी चीज की मदद से बारीक पीस लें. चिकने पेपर से एक कोन बना लें, जिससे आप आईशैडो लगा सकते हैं. अब ट्रांसपेरेंट नेल पेंट की बोतल पर इस कीप को रखें और इसमें क्रश किया हुआ आईशैडो भर दें. अब टूथपिक की मदद से इस बोतल में डाला गया आईशैडो अच्छी तरह मिक्स कर लें. अच्छी तरह मिलाने के बाद आपकी ट्रांसपेरेंट नेल पेंट आईशैडो के कलर में घुल जाएगा. अब आपको मनचाहा नेल कलर मिल गया है. इस नेल पेंट को अपने नेल्स पर अप्लाई करें.

Photo Credit: Pexels

ब्रश की मदद से भी यूज कर सकते हैं नेल पेंट (how to use Brush for new Nail Paint with EyeShadow)

अगर आप ट्रांसपेरेंट नेल पेंट में एक ही कलर नहीं घोलना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन भी है. सबसे पहले क्रश किए गए आईशैडो के कलर को ब्रश की मदद से नेल पर लगा लें. अब इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगा दें. इस तरह आपको हर बार एक नए कलर का नेल पेंट मिल जाएगा. इससे आपकी ट्रांसपेरेंट नेल पेंट भी कई रंगों के लिए काम में आ सकती है.

ये भी ट्राई करें (Try This also)

बाजार में तरह तरह के स्पार्कल मिलते हैं.

आप इन स्पार्कल को भी नेल पेंट में मिलाकर यूज कर सकते है.

इससे आपका नेल पेंट स्टाइलिश और शानदार हो जाएगा.

आप टूथपिक की मदद से नेल पेंट पर डिजाइन भी कर सकते हैं.

टूथपिक या किसी तीली की मदद से आप मनचाहा डिजाइन बनाकर नेल पेंट को एक्ट्रेक्टिव बना सकते हैं.

