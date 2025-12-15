विज्ञापन

बालों को सिल्की और स्मूथ बनाने के लिए बनाएं ये हेयरमास्क, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया तरीका, पहली बार में दिख जाएगा असर

Home Remedy for Silky Smooth Hairs: आज हम आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं जिसके जरिए आप अपने बालों को मजबूत, स्मूथ और सिल्की बना सकते हैं. साथ ही इससे बालों की ग्रोथ बढ़ेगी और हेयरफॉल भी कम हो जाएगा. इसकी जानकारी फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर शोभना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है.

बालों को सिल्की और स्मूथ कैसे बनाएं?
Home Remedy for Silky Smooth Hairs: स्मूथ और सिल्की बाल पूरी खूबसूरती में चार-चांद लगा देते हैं. कुछ लोगों के बाल नेचुरली ही मुलायम और स्मूथ होते हैं को कई लोग महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं. लेकिन इनका रिजल्ट काफी दिनों तक टिक नहीं पाता है. ऐसे में कुछ घरेलू उपचार ही बहुत ज्यादा कारगर साबित होते हैं. इन्हें अपनाने से न तो कोई साइड इफेक्ट होता है और न ही ज्यादा खर्चा करना पड़ता है. आज हम आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं जिसके जरिए आप अपने बालों को मजबूत, स्मूथ और सिल्की बना सकते हैं. साथ ही इससे बालों की ग्रोथ बढ़ेगी और हेयरफॉल भी कम हो जाएगा. इसकी जानकारी फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर शोभना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है. 

नुस्खे के लिए जरूरी सामग्री 

  • अलसी के बीज (Flax Seeds)
  • मक्के का आटा (Corn Flour)
  • नारियल तेल (Coconut Oil)
  • ऑलिव ऑयल (Olive Oil)
कैसे तैयार करें हेयरमास्क? (How to Make Hairmask)

इस हेयरमास्क को बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है. इसके लिए आप एक पैन में 1 गिलास पानी डालकर 3 चम्मच अलसी के बीजों को उबाल लें. इस पानी को तब तक उबालें जब तक इसका टेक्चचर स्लाइमी न हो जाए और फिर छान लें. इसके बाद 2 चम्मच मक्के के आटे को 1 गिलास पानी में तब तक उबालें जब तक इसका एक स्मूथ पेस्ट न बन जाए. अब अलसी के बीज वाले जेल को इसमें मिलाएं और 2 चम्मच नारियल तेल, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल मिक्स कर दें. इस पूरे मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लें और आपका हेयरमास्क तैयार हो जाएगा.

कैसे करें इस्तेमाल? (How to Use Hairmask)

डॉक्टर शोभना बताती हैं कि ये हेयरमास्क नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करेगा. इसके लिए आप हेयरमास्क को अपने बालों में अच्छी तरह से लगाएं और 40 मिनट बाद वॉश कर लें. हफ्ते में एक बार इसे इस्तेमाल करने से बालों की फ्रिजीनेस दूर होती है और हेयरफॉल भी कम हो जाता है. साथ ही बालों की ग्रोथ में भी यह काफी ज्यादा मददगार होता है. डॉक्टर का दावा है कि इसको पहली बार यूज करने पर ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

