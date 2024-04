40 के बाद महिलाओं को रखनी चाहिए यह रूटीन, चेहरे पर नहीं पड़ेंगी झुर्रियां

मछली कोलेजन फूड (collagen food) में आती है. आप सीमित मात्रा में इसको अपनी डाइट (Fish in Diet) में शामिल कर सकते हैं.

How to look young : अगर आपने 40 की (anti ageing skin care tips) उम्र पार कर ली है तो फिर आपको अपनी रूटीन में कुछ जरूरी बदलाव करने चाहिए. इससे आपके फेस पर झुर्रियां (how to get wrinkle free face) और फाइन (fine line control tips) लाइन का असर कम होता है. यह आपको बढ़ती उम्र में भी जवां (skin care tips) बनाए रखेगा. तो आइए जानते हैं लाइफस्टाइल में आपको क्या-क्या (for healthy skin lifestyle changes) बदलाव करना है.