क्या आप भी चीजें रखकर भूल जाते हैं तो इस रिसर्च को करें फॉलो, मेमोरी होगी तेज

boast brain memory : मेमोरी को बूस्ट करने के लिए पर्याप्त नींद लेनी चाहिए.

खास बातें याददाश को तेज बनाएं रखने के लिए एक्सरसाइज करें.

चीजों को याद करने की प्रैक्टिश करें.

याददाश को बनाएं रखने के लिए हेल्थी डाइट लें.

Tips To Boast Memory : हमारी जिंदगी को बेहतर बनाए रखने के लिए ब्रेन हेल्थ का खयाल रखना बेहद जरूरी है. हालांकि आज के जमाने में लोगों को ब्रेन हेल्थ (how to improve memory) सुधारने का वक्त ही नहीं मिल पाता है. अधिकतर लोग अपनी फिजिकल हेल्थ को सुधरने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ब्रेन हेल्थ को (never ignore your brain health) अनदेखा कर देते हैं. इस लापरवाही की वजह से कम से कम उम्र में ही लोगों की याददाश कमजोर हो रही है. एक जमाना था जब लोगों की मेमोरी को उनकी उम्र से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल गए हैं. आजकल बुजुर्गों के साथ युवाओं की मेमोरी भी कमजोर होने लगी जो एक चिंता का विषय है.