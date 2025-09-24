लंग्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा पॉल्यूशन, बाबा रामदेव के बताए ये तरीके आएंगे काम

किसी भी वायरस का सबसे ज्यादा असर आपके फेफड़ों पर होता है. अब पॉल्यूशन वाला मौसम भी नजदीक है, ऐसे में लंग्स का मजबूत रहना काफी जरूरी हो जाता है. जिन लोगों के लंग्स मजबूत होते हैं, उन्हें पॉल्यूशन से ज्यादा दिक्कत नहीं होती है और वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं. वहीं जिनके लंग्स कमजोर होते हैं, उन्हें इस मौसम में सबसे ज्यादा खतरा होता है. इसीलिए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बता रहे हैं, जिनसे आप अपने फेफड़ों को मजबूत बना सकते हैं. बाबा रामदेव ने भी इसके लिए कुछ योगासन बताए हैं.

बाबा रामदेव ने बताया क्या है तरीका

फेफड़ों को मजबूत करने के लिए आप रोजाना कपालभाति कर सकते हैं. इसमें तेजी से सांस अंदर लेकर बाहर छोड़ी जाती है. इसके अलावा आप भस्त्रिका प्राणायाम यानी डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, जिसमें आवाज निकालते हुए एक लंबी सांस लेते हैं और उसे जोर से बाहर छोड़ना होता है. इन्हें आप रोजाना पांच मिनट तक कर सकते हैं. बाबा रामदेव ने बताया कि जिन लोगों के फेफड़े ज्यादा कमजोर हैं, उन्हें धीरे-धीरे सांस लेनी और छोड़नी चाहिए. इससे ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा फेफड़ों तक पहुंचता है और उनकी एक्सरसाइज होती है.

बाबा रामदेव ने बताया कि धुएं से भी लंग्स को मजबूत किया जा सकता है. इसे धूमनस्य कहा जाता है. इसमें मुलेठी, गाय का घी, काकड़ा सिंघी और कपूर डालकर धुएं के तौर पर लिया जाता है. इसमें एक नाक से धुआं लेकर दूसरे से निकालते हैं. पेट में गड़बड़ी के चलते भी फेफड़ों की समस्या होती है. इसके लिए मंडूकासन और पवनमुक्तासन कर सकते हैं.

किन चीजों से करें परहेज

बाबा रामदेव ने ये भी बताया कि लंग्स को हेल्दी रखने के लिए किन चीजों से परहेज करना चाहिए. उन्होंने बताया कि जिन लोगों के लंग्स कमजोर हैं उन्हें घी, दही, छाछ और ठंडी चीजों से बचना चाहिए. ऐसे लोगों को खटाई, चिकनाई और ठंडाई से बचना होता है. ये चीजें गले और फेफड़ों को चोक कर देती हैं.