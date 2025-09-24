दुनिया के सबसे बुजुर्ग इंसान की कुछ ऐसी है लाइफस्टाइल, ये है 116 साल लंबी उम्र का राज

लंबी उम्र की चाह किसे नहीं होती है, हर कोई चाहता है कि वो 100 साल से ज्यादा उम्र तक जिंदा रहे. हालांकि काफी कम लोग ऐसा कर पाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल ही कुछ ऐसी होती है कि 60 की उम्र तक पहुंचते ही कई बीमारियां होने लगती हैं. वहीं कुछ लोग आज भी ऐसे हैं, जिन पर उम्र का कोई असर नहीं दिखता है. आज हम आपको दुनिया के सबसे बुजुर्ग इंसान की लाइफस्टाइल के बारे में बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि उनकी लंबी उम्र का राज क्या है.

दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला

दुनिया की सबसे बुजुर्ग इंसान एक महिला हैं, जिनकी उम्र 116 साल हो चुकी है. इस उम्र में भी वो काफी एक्टिव हैं और फिलहाल पूरी तरह से स्वस्थ हैं. इस महिला का नाम एथेल कैटरहम (Ethel Caterham) है. सबसे खास बात ये है कि एथेल को कोरोना महामारी के दौरान कोविड हुआ था, इस खतरनाक वायरस से भी उनकी सेहत पर ज्यादा असर नहीं पड़ा. एथेल कैटरहम कई बार अपनी लंबी उम्र का राज साझा कर चुकी हैं.

क्या है लंबी उम्र का राज?

116 साल की एथेल कैटरहम अपनी लंबी उम्र का राज किसी से बहस नहीं करने को बताती हैं. उनका कहना है कि वो किसी भी बात पर बहस नहीं करती हैं और आखिर में वही करती हैं, जो उनका मन करता है. इसके अलावा हमेशा पॉजिटिव रहने को भी उन्होंने अपनी अच्छी सेहत की एक वजह बताया. उनका मानना है कि तनावमुक्त जिंदगी ने उन्हें मानसिक और शारीरिक तौर पर मजबूत बनाया है. तमाम डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि जो लोग तनाव नहीं लेते हैं, उन्हें खतरनाक बीमारियों का खतरा काफी कम रहता है.

एथेल कैटरहम की लंबी उम्र का राज उनकी डाइट भी है. उन्होंने बढ़ती उम्र के साथ ऐसे खाने से दूरी बना ली जो बीमारियों को दावत देता है. इसके अलावा उन्होंने खुद को हमेशा एक्टिव रखा. आज 116 साल की उम्र में भी एथेल काफी एक्टिव रहती हैं और कोशिश करती हैं कि खुद ही अपने सारे काम करे.