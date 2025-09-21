Handwriting Tips: कई बार केवल खराब हैंडराइटिंग के कारण बच्चे पढ़ाई में पिछड़ने लगते हैं. साफ साफ नहीं लिखने के कारण उनके नंबर कट जाते हैं. यहां तक कि बच्चे को हैंडराइटिंग के कारण अक्सर डांट भी खानी पड़ती है और पेरेंट को बार बार हैंडराइटिंग सुधरवाने के लिए कहा जाता है. अगर आप भी अपने बच्चे की हैंडराइटिंग को लेकर परेशान (Achi Handwriting Ke Liye Kya Karen) हैं तो जानिए कैसे सुधार सुधार सकते हैं बच्चे की हैंडराइटिंग (Bacche Ki Handwriting Kaise Sudhare) और इसमें कितना समय (Bacche Ki Handwriting Sudharne Me Kitna Samay Lagega ) लग सकता है.
क्या अंडरआर्म्स पर परफ्यूम लगाना सही है? डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया सीधे स्किन पर परफ्यूम लगाना चाहिए या नहीं
बच्चे की लिखावट कैसे सुधारें (How to improve your child's handwriting)
हैंडराइटिंग पर बहुत सी चीजों का असर होता है. इसमें बच्चे के बैठने के तरीके से लेकर पेसिंल पकड़ने तक का तरीका महत्वपूर्ण होता है. बेहतर हैंडराइटिंग के लिए सबसे पहले बच्चे को हमेशा स्टडी टेबल पर सीधा बैठकर लिखने की प्रैक्टिस करवाएं. इसके बाद उसे पेसिंल को ठीक तरह से पकड़ना सिखाएं. पेंसिल को हमेशा उसकी निब से थोड़ा ऊपर पकड़ना सही होता है. इसके साथ ही लिखने के लिए बहुत छोटी पेंसिल न दें. अच्छी हैंडराइटिंग के लिए बच्चे को हमेशा अच्छी क्वालिटी की पेंसिल दें. इसके अलावा शुरू में बच्चे को लाइनों वाली कॉपी में लिखवाएं. उन्हें आराम से धीरे धीरे लिखने को कहें और हर दिन एक से दो पेज प्रैक्टिस करवाएं. बच्चे की कोशिश की तारीफ करें.
लिखावट सुधारने के लिए कितने दिन चाहिए?( How many days required to improve handwriting?)
हर बच्चे की क्षमता अलग अलग होती है और हैंडराइटिंग सुधरने की रफ्तार उनकी क्षमता पर निर्भर करती है. कुछ बच्चे 10 से 15 दिनों में ही बेहतर कर सकते हैं तो कुछ को माह भर का भी समय लग सकता है. हैंडराइटिंग का संबंध प्रैक्टिस से हैं और जितना प्रैक्टिस किया जाएगा वह उतनी ही बेहतर होती जाएगी.मैं अपने बच्चे के लेखन में सुधार कैसे करूं? (How do I improve my child's writing?)
बच्चे की लिखावट सुधारने के लिए उसे सही तरीके से पेंसिल पकड़ना सिखाएं और शुरुआत में चार लाइन वाली कॉपी पर अभ्यास कराएं. हर दिन कम से कम दो पेज हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस करवाएं. उसे कुछ ऐसा लिखने को कहें जिससे उन्हें लिखने की प्रेरणा मिले. उसके लिए पढ़ने लिखने का आरामदायक जगह बनाएं जहां बच्चे के पास नोटबुक और पेंसिल जैसी ज़रूरी लेखन सामग्री हो. उस समय मोबाइल या टीवी देखने से बचें. इससे उनका ध्यान नहीं भटकेगा.सुंदर हैंडराइटिंग के लिए क्या करें? (What to do for beautiful handwriting?)
सुंदर हैंडराइटिंग के लिए धीरे-धीरे और आराम से लिखें, पेन या पेंसिल को सही तरीके से पकड़ें. शब्दों के बीच दूरी को समान रखने का प्रयास करें. अच्छी क्वालिटी के पेन या पेंसिल का उपयोग करें. लिखने में जल्दबाजी न करें. अच्छी तरह से साफ साफ लिखने के लिए अंगुलियों और कलाई पर निर्भर रहने के बजाय पूरे बाजू को हिलाने का प्रयास करें.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं