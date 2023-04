आईब्रो बहुत पतली है माइक्रोब्लैडिंग करवा लो, हर कोई कहता है यह, तो अपनाएं ये घरेलू नुस्खे फिर घनी हो जाएगी Eyebrow

आइब्रो को घना और काला करने के टिप्स (Tips to make eyebrows thicker and darker)

बादाम का तेल

आईब्रो पर बादाम का तेल काफी जबरदस्त तरीके से काम करता है. रात में सोने से पहले आईब्रो पर रूई की मदद से इस तेल को लगाएं. इसे आप रोजाना ट्राई करें. कुछ ही दिनों में आपकी आईब्रो खूबसूरत बन सकती है.

नारियलतेल

आईब्रो ग्रोथ के लिए जरूरी हर गुण नारियल तेल में पाया जाता है. अगर आप रोजाना इस तेल का इस्तेमाल आईब्रो पर करती हैं तो आपकी आईब्रो खूबसूरत और घनी होती है. इसका असर आपकी ब्यूटी पर भी नजर आता है.

सरसों तेल

अगर आप अपनी आईब्रो को खूबसूरत बनाना चाहती हैं तो सरसों का तेल काफी बेहतरीन माना जाता है. इसके रोजाना इस्तेमाल से काफी बेहतर रिजल्ट मिलते हैं. सरसों का तेल के अनेकों फायदे होते हैं.

प्याज का तेल

घनी आईब्रो के लिए प्याज का तेल काफी फायदेमंद माना जाता है. हर दिन इसका इस्तेमाल काफी लाभकारी होता है. इसे अगर आप रोजाना आईब्रो पर लगाते हैं तो खूबसूरत आईब्रो पा सकते हैं.

ऑलिव ऑयल

आइब्रो को खूबसूरत और शेप्ड बनाना चाहती हैं तो रोजाना रात में सोने से पहले उस पर ऑलिव ऑयल लगाएं और हल्का-हल्का मसाज करें. कुछ ही दिन में आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है. यह तेल काफी फायदेमंद होता है.

कैस्टरऑयल

कैस्टर ऑयल को औषधीय गुणों वाला तेल है. आईब्रो को घना बनाने में यह कमाल का असर दिखा सकती है. रोजाना रात में सोने से पहले इसका इस्तेमाल करें और पॉजिटिव रिजल्ट कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा.

जोजोबाऑयल

आईब्रो की ग्रोथ बढ़ानी है और उसे खूबसूरत बनाना है तो जोजोबा ऑयल का इस्तेमाल भी फायदेमंद होता है. यह आईब्रो को डार्क और मोटा करने में काफी मददगार है. इसके इस्तेमाल से आपकी आईब्रो काफी अच्छी हो जाती है.

