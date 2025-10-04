घर के महंगे फर्नीचर पर लग गया है दीमक? ऐसे छुटकारा पा सकते हैं आप

जब भी हम अपना घर लेते हैं तो इसमें अच्छा और महंगा फर्नीचर भी आता है. नए फर्नीचर से घर का लुक ही बदल जाता है, देखने वाले लोग भी इसकी तारीफ करते हैं. कई बार जब ये फर्नीचर थोड़ा पुराना होने लगता है तो इसमें कई तरह की दिक्कतें आने लगती हैं, जिसमें दीमक लगना भी एक बड़ी समस्या है. कई लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि उनके महंगे फर्नीचर पर दीमक लग गया है, जो अंदर ही अंदर फर्नीचर को खाता रहता है और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देता है. आज हम आपको इसी दीमक से निपटने के कुछ ऐसे तरीके बता रहे हैं, जिनका इस्तेमाल कर आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं और अपने फर्नीचर को बचा सकते हैं.

दीमक लगना बेहद खतरनाक

दीमक एक ऐसी चीज है, जिसका पता लगाना आसान नहीं है. आमतौर पर बरसात के समय नमी वाली जगहों पर दीमक काफी जल्दी लगती है. अगर एक बार दीमक लग जाए तो ये मजबूत से मजबूत फर्नीचर को धूल में बदल देता है. दीमक को मारने के लिए बाजार में कई तरह की दवाएं मिलती हैं, लेकिन आप कुछ घरेलू उपायों से भी ऐसा कर सकते हैं.

नमक का पानी

दीमक को खत्म करने का सबसे आसान और सस्ता उपाय आपके किचन में रखा हुआ नमक है. अगर दीमक किसी ऐसी जगह पर लगा है, जिसकी दरार आपको दिख रही है तो आप इसमें नमक का छिड़काव कर सकते हैं. इसके अलावा नमक के पानी का स्प्रे भी दीमक को खत्म करने का काम कर सकता है.

नीम के पत्ते और तेल

अगर आपके फर्नीचर पर अंदर से दीमक लग रहा है और फर्नीचर का पाउडर निकल रहा है तो आप नीम के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं. नीम के पत्तों को उबालकर इसका पानी आप उस जगह पर छिड़क सकते हैं, साथ ही नीम का तेल भी पानी में मिलाकर स्प्रे किया जा सकता है. ये दीमक के लिए एक तरह के कीटनाशक के तौर पर काम करता है.

नींबू और सिरका

हर घर में नींबू और सिरका मिल जाता है, जिसे आप दीमक के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं. फर्नीचर पर जिस जगह दीमक लगा हुआ है, वहां सिरके और नींबू का रस मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं. ये एक तरह का एसिड बन जाता है और दीमक को खत्म कर देता है. लगातार कुछ दिनों तक ऐसा करने से दीमक का खात्मा हो सकता है.

मिट्टी का तेल

मिट्टी का तेल यानी केरोसिन भी दीमक के लिए कीटनाशक का काम करता है. इसकी महक काफी तेज होती है. इससे दीमक पूरी तरह से खत्म हो जाता है. आप इसे एक कपड़े पर लगाकर अपने फर्नीचर को साफ कर सकते हैं. अगर फर्नीचर में छेद दिख रहे हैं तो आप इनमें भी इसे डाल सकते हैं.

धूप है दीमक का दुश्मन

अक्सर दीमक ऐसी चीजों पर लगता है, जो नमी वाली जगह पर होती हैं. जिन जगहों पर धूप नहीं आती है, वहां दीमक सबसे ज्यादा लगता है. इसीलिए दीमक को हटाने का एक आसान तरीका धूप भी है, जिस फर्नीचर पर दीमक लगा है, उसे धूप में लगातार कुछ दिन रहने तक दीमक पूरी तरह खत्म हो सकता है.