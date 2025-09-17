विज्ञापन

जूं के कारण खुजला-खुजला कर ल‍िया है स‍िर में घाव, ये 3 चीजें लगाते ही सब मर जाएंगी

Home remedies for lice: जूं की समस्या शर्मिंदगी और परेशानी दोनों देती है, लेकिन प्याज, नींबू, नीम और सिरका जैसे घरेलू नुस्खे इसे कुछ ही दिनों में खत्म कर सकते हैं. साफ-सफाई और थोड़ी सावधानी से बाल दोबारा भी जूं-फ्री रहेंगे.

जूं के कारण खुजला-खुजला कर ल‍िया है स‍िर में घाव, ये 3 चीजें लगाते ही सब मर जाएंगी
बालों की जूं से चाहिए छुटकारा? करेंगे ये काम तो जूं के साथ लीखों का भी हो जाएगा सफाया

How to remove lice naturally: जूं (Lice) सुनते ही लोगों को शर्मिंदगी और परेशानी का अहसास होता है. खासकर बच्चों और महिलाओं में यह समस्या जल्दी फैल जाती है और बालों को खुरदुरा, रूखा और खुजलीदार बना देती है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि महंगे हेयर ट्रीटमेंट्स या केमिकल्स की जगह, कुछ आसान घरेलू उपाय (home remedies) हैं, जो जूं और उनके अंडों यानी (balo se ju nikalne ka tarika) लीख को कुछ ही दिनों में जड़ से खत्म कर सकते हैं.

प्याज का रस | Onion Juice

प्याज में एंटी-माइक्रोबियल गुण होते हैं जो जूं को मारने में बेहद असरदार हैं.

कैसे इस्तेमाल करें:

  • 2–3 प्याज पीसकर रस निकाल लें.
  • उसमें 1 चम्मच हल्दी मिलाकर स्कैल्प पर लगाएं.
  • 20 मिनट बाद शैंपू से धो लें.
नींबू का रस  | Lemon Juice

नींबू की खटास जूं और लीख दोनों को खत्म करने में कारगर है.

कैसे इस्तेमाल करें:

  • नींबू का रस सीधे स्कैल्प पर लगाएं.
  • 15 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें.
  • हफ्ते में 2–3 बार दोहराएं.

नीम का तेल या पेस्ट | Neem Paste or Oil

नीम सदियों से त्वचा और बालों की बीमारियों के लिए रामबाण मानी जाती है.

कैसे इस्तेमाल करें:

  • नीम की पत्तियां पीसकर पेस्ट बनाएं या नीम का तेल लगाएं.
  • इसे रातभर बालों में लगाकर रखें और सुबह धो लें.
टी ट्री ऑयल | Tea Tree Oil

टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल जूं को तेजी से खत्म करने में मदद करता है.

कैसे इस्तेमाल करें:

  • नारियल तेल में कुछ बूंदें टी ट्री ऑयल की मिलाएं.
  • स्कैल्प पर लगाकर 30 मिनट रखें और फिर धो लें.
  • हफ्ते में 2–3 बार इस्तेमाल करें.
सिरका और कंघी | jue kaise hataye

सिरका जूं के अंडों को ढीला करता है, जिससे कंघी से उन्हें हटाना आसान हो जाता है.

कैसे इस्तेमाल करें:

  • बालों में डिस्टिल्ड सिरका लगाएं.
  • 15 मिनट बाद बारीक दांतों वाली कंघी से बालों को धीरे-धीरे कंघी करें.
  • फिर शैंपू से बाल धो लें.

अतिरिक्त सुझाव  | balo se jue kaise nikale

  • जूं से प्रभावित व्यक्ति का तौलिया, तकिया और कंघी अलग रखें.
  • बच्चों के बाल नियमित धोएं और साफ रखें.
  • अगर घरेलू उपाय असर न करें, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

