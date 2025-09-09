विज्ञापन

छह दिन तक झुग्गी बस्ती में रही ये करोड़पति एक्ट्रेस, सिर में पड़ गई जूं और बदल गई पूरी भाषा

एक्ट्रेस ने एनडीटीवी से खास बातचीत में फिल्म की शूटिंग का पूरा किस्सा सुनाया और साथ ही ये भी बताया कि किस तरह एक दिन डायरेक्टर ने उन्हें गंदे नाले का सरप्राइज दिया था.

एक चतुर नार 12 सितंबर को रिलीज हो रही है.
नई दिल्ली:

शूटिंग का एक्सपीरियंस यूं तो बड़ा मजेदार होता है लेकिन अगर कहीं ऐसी किसी लोकेशन से पाला पड़ जाए जहां हाईजीन का थोड़ा इशू हो तो कई बार लेने के देने भी पड़ जाते हैं. ऐसा ही कुछ दिव्या खोसला के साथ फिल्म एक चतुर नार के सेट पर हुआ. एक्ट्रेस ने एनडीटीवी से खास बातचीत में शूटिंग के दौरान के ऐसे एक्सपीरियंस सुनाए कि आप भी कहेंगे वाकई ये तो काफी चैलेंजिंग था. लेकिन अपने किरदार को 100 पर्सेंट रियल दिखाने के लिए दिव्या ने ये चैलेंजेस लिए और अब आप यही सब जल्द स्क्रीन पर देख पाएंगे.

गंदे नाले से सटी थी झुग्गी

दिव्या ने बताया कि इस शूटिंग के दौरान उनके लिए सबसे चैलेंजिंग था गंदे नाले के पास सीन शूट करना. उस पर भी कमाल देखिए कि उन्हें ठीक नाले के पास खड़ा होना था और डायरेक्टर उमेश शुक्ला ने इस बारे में पहले उन्हें कोई हिंट नहीं दी थी. दिव्या ने बताया कि उनके दिमाग में सबसे पहले यह आया था कि कहीं वो गलती से भी उसमें गिर ना जाएं. दिव्या ने कहा, मैं इस मामले में बहुत ही क्लमसी हूं इसलिए अचानक किसी चीज से टकरा जाना या गिर जाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है. बस इसी वजह से मुझे नाले में गिरने का बड़ा खौफ था लेकिन सबकुछ अच्छे से हो गया.

सिर में पड़ गई थीं जूं

दिव्या ने बताया कि शूटिंग के दौरान उन्हें 6 दिन झुग्गियों में रहना था. इस दौरान हाईजीन का तो मसला था ही. इस वजह से उनके सिर में जूं पड़ गई थीं. शूटिंग के बाद इसे ठीक करने के लिए उन्हें ट्रीटमेंट तक लेना पड़ा था. बता दें कि दिव्या की ये फिल्म 12 सितंबर को रिलीज हो रही है.

