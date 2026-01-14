फटे होंठों ने कर दिया है परेशान? केसर से बनाएं नेचुरल लिप बाम, शाइनी और मुलायम हो जाएंगे लिप्स

Chapped Lips Home Remedy: सर्दियों में ठंडी हवाएं और कम नमी के कारण होंठों का फटना काफी ज्यादा आम समस्या है. ड्रायनेस बढ़ने से होंठ रूखे और बेजान हो जाते हैं, साथ ही कभी-कभार दर्द भी परेशान करने लगता है. इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए लोग बाजार में मिलने वाले लिप बाम इस्तेमाल करते हैं. लेकिन केमिकल युक्त होने के कारण इनसे नुकसान होने का खतरा भी बना रहता है. ऐसे में घरेलू नुस्खे ही बेहद कारगर साबित होते हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको नेचुरल केसर लिप बाम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप घर पर ही आसानी से बना सकते हैं. इससे फटे होंठ एकदम शाइनी और मुलायम हो जाएंगे.

केसर लिप बाम बनाने के लिए जरूरी सामग्री

केसर

ग्लिसरीन

नारियल तेल

विटामिन ई कैप्सूल

घर पर केसर लिप बाम को बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है. इसके लिए आप एक कटोरी में 2 चम्मच नारियल तेल के साथ 1/2 छोटा चम्मच ग्लिसरीन, 1 चुटकी केसर और एक विटामिन ई कैप्सूल लें. अब तीनों चीजों को अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद एक बर्तन में पानी को उबाल लें और उबलते पानी के बर्तन के ऊपर एक प्लेट रखकर इस मिश्रण वाली कटोरी को रख लें और ढक दें. अब कुछ देर तक इस मिश्रण को भाप में पकने दें. इसके बाद इस मिश्रण को एक कंटेनर में निकालें और फ्रिज में जमने के लिए रख दें. इससे आपका नेचुरल केसर लिप बाम बनकर तैयार हो जाएगा.

फटे होंठों के लिए यह नेचुरल केसर लिप बाम बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है. इसकी सामग्री में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं जो फटे होंठों को मुलायम और शाइनी बनाने में काफी मददगार होते हैं. साथ ही इससे स्किन को पूरा पोषण मिलता है जिससे दोबारा होंठ फटने के चांस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं. इसके अलावा सर्दियों में लिप्स को मॉइस्चराइज रखने में भी यह काफी ज्यादा मददगार साबित होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.