धोने के बाद भी पानी की बोतल से आ रही है अजीब बदबू? तुरंत ट्राई करें ये आसान नुस्खा, एक ही बार में हो जाएगी गायब

Kitchen Tips: अच्छी सेहत के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना सबसे जरूरी है. इसके लिए समय-समय पर पानी पीने की सलाह दी जाती है. अब, घर पर तो हम हर थोड़ी देर में किचन में जाकर गिलास आदि से पानी पी लेते हैं. वहीं, घर से बाहर पानी पीने के लिए हम बोतल का इस्तेमाल करते हैं. इसके लिए कई लोग अलग-अलग तरह की फैंसी बोतलें लेते हैं. हालांकि, थोड़े समय बाद इन बातलों से अजीब सी गंध आने लगती है. कई बार तो बार-बार धोने के बाद भी ये अजीब बदबू नहीं जाती है. इससे पानी का टेस्ट भी खराब लगने लगता है. खासकर प्लास्टिक या स्टील की बोतलों में यह समस्या ज्यादा होती है. ऐसे में लोग बार-बार नई बोतल खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है यानी आपकी पानी की बोतल से भी अजीब स्मेल आ रही है और कई बार धोने के बाद भी ये स्मेल बनी हुई है, तो यहां हम आपको एक बेहद आसान नुस्खा बता रहे हैं. इस नुस्खे को आजमाकर आप एक ही बार में बोतल से आने वाली बदबू से छुटकारा पा सकते हैं.

कपड़े पर लगे जंग के दाग कैसे हटाएं? इन दो चीजों से एक ही बार में हो जाएगा साफ

इससे पहले जान लेते हैं कि आखिर बोतल से बदबू आती क्यों है?

दरअसल, पानी की बोतल में बदबू आने की मुख्य वजह है नमी. कई बार हम बोतल को पूरी तरह सुखाते नहीं हैं या लंबे समय तक पानी भरी रहने देते हैं. ऐसे में नमी और बंद रहने के चलते इसमें बदबू आने लगती है.

बोतल की बदबू हटाने के लिए आपको 1 चम्मच सेंधा नमक, एक मुट्ठी कच्चे चावल, 1 नींबू और थोड़े गर्म पानी की जरूरत होगी. ये सारी चीजें आपको किचन में आसानी से मिल जाएंगीं.

सबसे पहले बोतल में एक चम्मच सेंधा नमक डालें.

फिर इसमें एक मुट्ठी कच्चे चावल डालें.

उसके बाद आधा नींबू निचोड़कर रस डाल दें.

अब, इसमें गर्म पानी डालकर बोतल को अच्छे से हिलाएं.

पानी को बाहर निकाल दें और बोतल को ताजे पानी से धो लें.

इतना करते ही आप देखेंगे कि आपकी बोतल बिलकुल साफ और फ्रेश हो जाएगी.

बता दें कि सेंधा नमक एक नेचुरल क्लीनर की तरह काम करता है. ये नमी को सोख लेता है और बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है.

चावल स्क्रबर की तरह काम करते हैं और बोतल की अंदरूनी गंदगी निकालते हैं.

वहीं, नींबू बदबू को तुरंत खत्म करता है और ताजगी लाता है.

ऐसे में इस आसान से नुस्खे को आजमाकर आप एक ही बार में अपनी बोतल से आने वाली बदबू से छुटकारा पा सकते हैं और हर थोड़े दिन में नई बोतल के खर्च से बच सकते हैं.