पार्लर जाने का समय ना हो तो घर पर एलोवेरा को इस तरह से लगाएं चेहरे पर, चेहरे पर आएगा इंस्टेंट फेस्टिव वाला ग्लो

Glowing skin tips: अब आप महसूस करेंगे आपका चेहरा बिल्कुल साफ और चमकदार नजर आने लगा है.

Instant glowing tips : त्योहारों के समय घर की साफ-सफाई और शॉपिंग से शरीर बुरी तरह थक जाता है, जिससे चेहरे का ग्लो गायब (how to get festive glow on face) हो जाता है. लेकिन घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है कि पार्लर जाकर अपनी ग्रूमिंग कर सकें. ऐसी महिलाओं व लड़कियों के लिए हम यहां एलोवेरा फेशियल (aloe Vera facial benefits) के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप घर पर ही इंस्टेंट ग्लो पा सकती हैं. जिन लोगों की आईब्रो है बहुत पतली एलोवेरा जेल में इस तेल को मिलाकर करें मसाज, 1 महीने में हो जाएगी काली और घनी Eyebrow

कैसे करें घर पर एलोवेरा फेशियल