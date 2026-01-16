शहद से ग्लोइंग स्किन कैसे पाएं? ये रहे 3 आसान तरीके, कुछ ही दिनों में खिल उठेगा चेहरा

Honey For Glowing Skin: हर किसी की चाहत होती है कि उसका फेस नेचुरली ग्लो करे और खूबसूरती में चार-चांद लग जाएं. लेकिन आजकल प्रदूषण, खराब लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और तनाव के कारण स्किन का नेचुरल ग्लो चला जाता है और चेहरा काफी बेनूर नजर आने लगता है. इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए कई लोग बाजार में मिलने वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं लेकिन केमिकल युक्त होने के कारण फायदा देखने को नहीं मिलता है. ऐसे में कुछ घरेलू उपचार ही बेहद फायदेमंद साबित होते हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको शहद यानी हनी से नेचुरल ग्लो पाने का तरीका बताने जा रहे हैं. आपको बता दें कि शहद में एंटीबैक्टीरियल, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो त्वचा को नेचुरली ब्राइट बनाते हैं और दाग-धब्बों को दूर कर स्किन को नेचुरली ग्लो करने में मदद करते हैं. आइए जानते हैं ग्लोइंग स्किन के लिए हम शहद का कैसे इस्तेमाल करें...

1. शहद और नींबू

अगर पिंपल्स या कील मुंहासों के दाग-धब्बों से आपका फेस बेजान नजर आता है तो आप शहद और नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप 1 चम्मच शहद में आधा चम्मच नींबू डालकर अच्छे से मिक्स कर लें. इसके बाद इस मिश्रण को अपने फेस पर लगाएं और 15 मिनट के लिए छोड़ दें. फिर ठंडे पानी से धो लें. ऐसा कुछ दिनों तक लगातार करने से आपको पिग्मेंटेशन और टैनिंग से भी छुटकारा मिलेगा. साथ ही फेस नेचुरली ग्लो करने लगेगा. दरअसल, नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो स्किन को ब्राइट बनाने में काफी मददगार होता है. हालांकि अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो नींबू का इस्तेमाल ध्यानपूर्वक करें.

अगर आपकी स्किन काफी ज्यादा ड्राई रहती है तो आप फेस पर सीधा भी शहद लगा सकते हैं. यह आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने में मदद करेगा और ड्रायनेस को दूर कर देगा. इसके लिए आप पहले अपने चेहरे को क्लींजर की मदद से साफ कर लें. इसके बाद अपने फेस पर हल्के हाथों की मदद से शहद की एक लेयर बना दें और 20 मिनट के लिए छोड़ दें. फिर गुनगुने पानी की मदद से अपना फेसवॉश कर लें. इससे स्किन हाईड्रेट रहेगी और धीरे-धीरे आपका चेहरा खिल उठेगा.

ड्राई और डल स्किन को ग्लोइंग और ब्राइट बनाने के लिए आप शहद और दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप 1 चम्मच शहद में 1 चम्मच कच्चा दूध मिलाकर एक मुलायम पेस्ट तैयार कर लें. अब इस पेस्ट को हल्के हाथों से अपने फेस और नेक पर लगाएं और 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद मसाज करते हुए धो लें. ऐसा करने से डेड सेल्स दूर हो जाएंगी और स्किन नेचुरली ग्लो करना शुरू कर देगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.