हेयर मास्क कैसे लगाएं और 1 दिन में बाल सिल्की कैसे बनाएं, जानिए सही स्टेप्स बाय स्टेप तरीका और फायदे

हेयर मास्क और कंडीशनर का उपयोग कैसे करें? हेयर मास्क सही तरीके से लगाया जाए तो ये बालों को एक ही दिन में सिल्की और सॉफ्ट बना सकता है. लेकिन ज्यादा या गलत इस्तेमाल से नुकसान भी हो सकता है.

Read Time: 3 mins
हेयर कंडीशनर कब लगाना चाहिए?

Hair Care Tips: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बालों को सही पोषण मिल पाना आसान नहीं रह गया है. धूप, धूल, पसीना, केमिकल शैंपू और स्टाइलिंग टूल्स बालों की नमी छीन लेते हैं. ऐसे में हेयर मास्क बालों के लिए एक डीप केयर ट्रीटमेंट की तरह काम करता है. ये बालों की ऊपरी सतह ही नहीं बल्कि अंदर तक जाकर उन्हें मजबूत बनाता है. अगर सही तरीके और सही समय पर हेयर मास्क लगाया जाए तो एक ही दिन में बालों में फर्क नजर आने लगता है. बाल ज्यादा सॉफ्ट, स्मूद और सिल्की दिखते हैं. लेकिन कई लोग ये नहीं जानते कि हेयर मास्क किस स्टेप पर लगाना चाहिए और इसे कितनी देर तक रखना सही रहता है.

हेयर मास्क कौन सा स्टेप है (Hair Mask Step)

हेयर मास्क हेयर केयर रूटीन का डीप कंडीशनिंग स्टेप होता है. आमतौर पर ये शैंपू के बाद लगाया जाता है ताकि बाल साफ हों और मास्क का असर अच्छे से अंदर तक पहुंच सके. ये कंडीशनर से ज्यादा पावरफुल होता है और बालों को एक्स्ट्रा केयर देता है.

हेयर मास्क कैसे लगाएं स्टेप बाय स्टेप (How To Apply Hair Mask Step By Step)

  • सबसे पहले बालों को माइल्ड शैंपू से अच्छे से धो लें.
  • अब तौलिए से बालों का एक्स्ट्रा पानी हल्के हाथ से निकाल लें.
  • इसके बाद जरूरत के हिसाब से हेयर मास्क लें.
  • मास्क को बालों की मिड लेंथ से लेकर सिरों तक लगाएं.
  • स्कैल्प पर बहुत ज्यादा मास्क लगाने से बचें.
  • अब उंगलियों से हल्की मसाज करते हुए मास्क फैलाएं.
  • 15 से 30 मिनट तक मास्क बालों में लगा रहने दें.
  • गुनगुने या नॉर्मल पानी से बाल धो लें.
1 दिन में बाल सिल्की कैसे करें (Silky Hair In One Day)

अगर जल्दी सिल्की बाल चाहिए तो शैंपू के बाद हेयर मास्क जरूर इस्तेमाल करें. मास्क धोने के बाद बालों को ठंडे पानी से रिंस करने से क्यूटिकल्स बंद होते हैं और बाल ज्यादा स्मूद नजर आते हैं. बाल सूखने के बाद हल्का सा सीरम या ऑयल लगाने से शाइन और भी बढ़ जाती है.

हेयर मास्क के फायदे (Benefits Of Hair Mask)

हेयर मास्क बालों को गहराई से पोषण देता है और ड्राईनेस कम करता है. ये बालों की टूट-फूट को कंट्रोल करता है और उन्हें सॉफ्ट बनाता है. नियमित इस्तेमाल से बाल ज्यादा मैनेजेबल हो जाते हैं और उनमें नेचुरल चमक आने लगती है.

हेयर मास्क के नुकसान (Side Effects Of Hair Mask)

अगर हेयर मास्क जरूरत से ज्यादा बार लगाया जाए तो बाल भारी और चिपचिपे लग सकते हैं. गलत हेयर टाइप का मास्क इस्तेमाल करने से बाल ऑयली दिखने लगते हैं. स्कैल्प पर बार-बार मास्क लगाने से खुजली या बिल्डअप की समस्या भी हो सकती है.

