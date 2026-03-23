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बिना स्किनकेयर के भी चमकेगा चेहरा, बस डाइट में शामिल करें ये 5 जादुई फल!

Best Fruit For Skin Glow: असली खूबसूरती अंदर से आती है और आपकी डाइट इसमें सबसे बड़ा रोल निभाती है. अगर आप सही फल खाते हैं, तो आपकी स्किन अपने आप हेल्दी और ग्लोइंग दिखने लगती है.

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बिना स्किनकेयर के भी चमकेगा चेहरा, बस डाइट में शामिल करें ये 5 जादुई फल!
चमकदार त्वचा पाने के लिए कौन से फल खाने चाहिए?

Best Fruit For Skin Glow: आजकल हर कोई चाहता है कि उसकी त्वचा साफ, चमकदार और प्राकृतिक तौर पर चमकदार दिखे. इसके लिए लोग महंगे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स, क्रीम्स और ट्रीटमेंट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन सच यह है कि असली खूबसूरती अंदर से आती है और आपकी डाइट इसमें सबसे बड़ा रोल निभाती है. अगर आप सही फल खाते हैं, तो आपकी स्किन अपने आप हेल्दी और ग्लोइंग दिखने लगती है.

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संतरा और स्किन का कनेक्शन

संतरा विटामिन सी से भरपूर होता है जो स्किन के लिए बहुत जरूरी है. यह कोलेजन बढ़ाने में मदद करता है, जिससे त्वचा टाइट और यंग दिखती है साथ ही इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन को डैमेज से बचाते हैं और दाग-धब्बे कम करने में मदद करते हैं.

पपीता खाने से चेहरे पर क्या प्रभाव पड़ता है?

पपीता स्किन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. इसमें नेचुरल एंजाइम्स होते हैं, जो डेड स्किन को हटाने यानी एक्सफोलिएट करने में मदद करते हैं. अगर आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन या दाग हैं, तो पपीता उन्हें धीरे-धीरे हल्का करने में मदद करता है.

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त्वचा के लिए ब्लूबेरी के क्या फायदे हैं?

यह छोटा सा फल एंटी-एजिंग गुणों से भरपूर होता है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज्यादा होती है, जो फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं और त्वचा को समय से पहले बूढ़ा होने से बचाते हैं. ब्लूबेरी खाने से स्किन लंबे समय तक यंग और फ्रेश बनी रहती है.

अगर मैं रोज तरबूज खाऊं तो मेरी त्वचा का क्या होगा?

गर्मियों में मिलने वाला यह फल सिर्फ ठंडक ही नहीं देता, बल्कि स्किन को हाइड्रेट भी करता है. इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे त्वचा अंदर से नम और सॉफ्ट बनी रहती है. यह स्किन को शांत करता है और ड्राइनेस कम करता है.

एवोकाडो खाने से स्किन पर कैसा असर होता है?

एवोकाडो में हेल्दी फैट्स होते हैं, जो त्वचा को पोषण देते हैं. यह स्किन को मुलायम और चमकदार बनाता है साथ ही इसमें विटामिन ई भी होता है, जो स्किन को रिपेयर करने में मदद करता है.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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