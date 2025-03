Plastic Bottle To Curl Hair: प्लास्टिक की बोतल का ऐसा इस्तेमाल नहीं देखा होगा आपने, चुटकियों में हो जाएंगे सॉफ्ट कर्ल्स

Plastic Bottle To Curl Hair: कोल्ड ड्रिंक या बोतल बंद पानी पीने के बाद क्या इन प्लास्टिक बोतलों को आप फेंक देते हैं, तो आज से ऐसा करना बंद कर दें, क्योंकि आज हम आपको बताते हैं प्लास्टिक की बोतल से बालों को कर्ल (Balon Ko Curly karne Ka Tarika) करने का आसान तरीका. जी हां, सही सुना आपने प्लास्टिक की बोतल से बालों को कर्ल्स करना. अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक आप भी बालों को कर्ल्स (Uses Of Plastic Bottle To Curl Hair) करने के लिए हीटिंग रॉड़, स्ट्रेटनर या अन्य टूल्स का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि कैसे आप घर (Heatless Curl Kaise Karen) पर ही पार्लर से ज्यादा अच्छे बालों को कर्ल्स कर सकते हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा बालों को कर्ल्स करने का तरीका (Uses Of Plastic Bottle To Curl Hair)

इंस्टाग्राम पर romain.berg_ नाम से बने पेज पर बालों को नेचुरली कर्ली करने का तरीका शेयर किया गया है.

इसके लिए आपको एक प्लास्टिक की बोतल और हेयर ड्रायर की जरूरत पड़ेगी.

सोशल मीडिया पर बालों को कर्ल्स करने का यह हैक तेजी से वायरल हो रहा है और 21 लाख से ज्यादा लोगों से लाइक कर चुके हैं.

ऐसे में अगर आप भी बालों को कर्ल्स करना चाहते हैं, तो यह हैक ट्राई कर सकती हैं.

इसे करने के लिए सबसे पहले प्लास्टिक की बोतल को बीच से और ऊपर से कट करें.

आप अपने बालों को पार्टीशन में डिवाइड करें, बाल का छोटा सा हिस्सा इस प्लास्टिक बोतल में डालें.

हेयर ड्रायर की मदद से इसमें गर्म हवा ब्लो करें.

आप देखेंगे की 20 सेकंड तक ऐसा करने के बाद आपके बाल सॉफ्ट कर्ल्स हो जाएंगे.

इसी तरह से आप अपने बालों को सेक्शन में डिवाइड करके सारे बालों को कर्ल करें.

बालों को हीटलेस कर्ल्स करने का तरीका (How To Curl Hair Without rode)

अगर आप बालों में रॉड या अन्य गर्म चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो आप हेयर बैंड की मदद से भी बालों को कर्ल्स कर सकते हैं.

सिर पर हैड बैंड पहन लें, बालों के छोटे-छोटे सेक्शन लेकर हेयर बैंड के चारों तरफ लपेटें और रात भर के लिए या कुछ घंटे के लिए छोड़ दें. इससे आपको सॉफ्ट कर्ल्स मिल जाएंगे.

स्ट्रॉ या पेंसिल से कर्ल्स करें बाल (Curl Your Hair With a Straw Or Pencil)

स्ट्रॉ या पेंसिल से भी आप बालों को कर्ल्स कर सकते हैं.

बालों को सबसे पहले छोटे-छोटे सेक्शन में डिवाइड करें. हर पार्ट को स्ट्रा या पेंसिल के चारों तरफ लपेटें.

हल्का सा गिला करें और कुछ घंटे के लिए छोड़ दें.



स्ट्रा-पेंसिल निकाल कर उंगलियों से बालों को सेट करें.

मोजे से करें बालों को कर्ल्स (Curl Hair With Socks)