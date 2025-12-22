विज्ञापन

जब गले में धड़कता दिल वाला नेकलेस पहनेंगी आप, देखकर हर कोई रह जाएगा हैरान, सब पूछेंगे किसने और कैसे बनाया

Beating Heart Necklace: आज हम आपको एक ऐसे नेकलेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बिल्कुल असली दिल की तरह धड़कता है. यकीन मानिए, जब आप इसे पार्टी में पहनेंगी तो हर कोई देखकर हैरान रह जाएगा. आइए जानते हैं इसे आप घर पर कैसे तैयार कर सकती हैं...

जब गले में धड़कता दिल वाला नेकलेस पहनेंगी आप, देखकर हर कोई रह जाएगा हैरान, सब पूछेंगे किसने और कैसे बनाया
बीटिंग हार्ट नेकलेस
Beating Heart Necklace: साल 2025 कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा और नए साल की शुरुआत हो जाएगी. लोगों ने न्यू ईयर पार्टी की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं. खासकर महिलाएं पार्टी में सबसे स्टाइलिश और अलग दिखने के लिए कुछ नया करने की कोशिश करती हैं. इसी वजह से आज हम आपको एक ऐसे नेकलेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बिल्कुल असली दिल की तरह धड़कता है. यकीन मानिए, जब आप इसे पार्टी में पहनेंगी तो हर कोई देखकर हैरान रह जाएगा. दरअसल, सोशल मीडिया पर पेरिस के Schiaparelli Haute Couture Show का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये 'बीटिंग हार्ट' नेकलेस देखने को मिला. इसी को देखते हुए डिजिटल क्रिएटर श्वेता महादिक ने इसका DIY वर्जन तैयार करने का तरीका बताया है, जिससे आप इसे घर पर आसानी से बना सकती हैं. जब आप इसे पार्टी में पहनकर जाएंगी तो आपकी तारीफों के साथ बस एक ही सवाल गूंजेगा- आखिर इसे किसने और कैसे बनाया? आइए जानते हैं इसे कैसे घर पर बना सकते हैं...

घर पर कैसे तैयार करें बीटिंग हार्ट नेकलेस? (How to Make Beating Heart Necklace at Home)

1. सबसे पहले लिक्विड प्लास्टिक और पेपर की मदद से एक दिल की शेप का ढांचा तैयार कर लें.
2. इसके बाद तैयार किए गए ढांचे पर रेड कलर का स्प्रे पेंट कर लें. इससे ढांचा एकदम असली दिल की तरह दिखना शुरू हो जाएगा.
3. अब इस ढांचे के बीच में एक बड़ा सा छेद करें और स्ट्रेचेबल फेब्रिक का टुकड़ा लगा दें. 
4. इसके बाद इस ढांचे में एक किसी मोटर या मूविंग डिवाइस को फिट कर दें.
5. जब हम इस मोटर को ऑन करेंगे तो दिल में धड़कने जैसा इफेक्ट दिखाई देगा.
6. अब आपका बीटिंग नेकलेस तैयार है. सजावट के लिए आप इसके ऊपर लाल रंग के मोती लगा सकती हैं. 

इस तरह से भी कर सकती हैं इस्तेमाल

अगर आपको धड़कने वाला इफेक्ट बंद करना है तो आप इसका स्विच ऑफ कर सकती हैं. बिना इस इफेक्ट के भी ये नेकलेस देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है. आप इसे न्यू ईयर पार्टी के साथ-साथ क्रिसमस पार्टी में भी पहन सकती हैं.

