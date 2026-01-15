विज्ञापन

पीली पड़ गई बाथरूम की टाइल्स? अपनाएं ये 4 आसान ट्रिक्स, शीशे सा चमक जाएगा आपका Bathroom

Bathroom Tiles Cleaning Hacks: आज हम आपको 4 ऐसी आसान ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप बाथरूम की टाइल्स को आसानी से नई जैसी चमक दे सकते हैं. खास बात यह है कि आपको इसके लिए ज्यादा मेहनत भी करनी नहीं पड़ेगी.

Read Time: 3 mins
Share
पीली पड़ गई बाथरूम की टाइल्स? अपनाएं ये 4 आसान ट्रिक्स, शीशे सा चमक जाएगा आपका Bathroom
बाथरूम की पीली टाइल्स कैसे साफ करें?
File Photo

Bathroom Tiles Cleaning Tricks: घर के हर एक हिस्से की सफाई बेहद जरूरी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल जगहों में से एक होता है- बाथरूम. रोजाना पानी, साबुन, शैम्पू और हार्ड वॉटर के कारण यहां की टाइल्स जल्दी पीली पड़ने लगती हैं और उनकी चमक खो जाती है. इससे बाथरूम न सिर्फ गंदा दिखने लगता है, बल्कि बदबू भी आने लगती है. ऐसे में कई लोग इसकी सफाई के लिए अक्सर महंगे क्लीनर या केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कई बार असर नहीं दिखाते. ऐसी स्थिति में घरेलू नुश्खे ही बेहद कारगर साबित होते हैं. आज हम आपको 4 ऐसी आसान ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप बाथरूम की टाइल्स को आसानी से नई जैसी चमक दे सकते हैं. खास बात यह है कि आपको इसके लिए ज्यादा मेहनत भी करनी नहीं पड़ेगी.

यह भी पढ़ें: रोजाना, हफ्ते और महीने में इन चीजों को जरूर करें साफ, एयर क्वालिटी रहेगी बेहतर और तनाव भी होगा कम

1. बेकिंग सोडा

किचन में रखा बेकिंग सोडा बाथरूम की टाइल्स को साफ करने में काफी ज्यादा मददगार हो सकता है. इसके लिए आप एक कटोरी में थोड़ा से बेकिंग सोडा में पानी मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें. अब इस पेस्ट को टाइल पर अच्छे से लगाएं और 10 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद ब्रश या स्क्रब की मदद से रगड़ें. इससे पीलापन और गंदगी आसानी से साफ हो जाएगी.

2. ब्लीच का करें इस्तेमाल

आप मैली और पीली बाथरूम की टाइल्स को साफ करने के लिए ब्लीच का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप एक बड़े कटोरे में पानी लें और उसमें 10 चम्मच ब्लीच डालकर एक घोल तैयार कर लें. अब इस घोल को स्प्रे वाली बोतल में भर लें. इसके बाद सफाई के लिए आप इस स्प्रे को टाइल्स पर थोड़ी देर के लिए छिड़क दें. फिर कपड़े की मदद से साफ कर दें. इससे गंदगी की परत आसानी से साफ हो जाएगी.

3. विनेगर और बेकिंग सोडा

विनेगर और बेकिंग सोडा का मिश्रण भी बाथरूम की सफाई में काफी मदद कर सकता है. इसके लिए आप बराबर मात्रा में पानी और बेकिंग सोडा मिलाएं, फिर एक स्प्रे बोतल में भर लें. अब इस घोल में एक चम्मच बेकिंग सोडा मिला लें. अब सफाई करने के लिए लिक्विड तैयार है. इस मिश्रण को टाइल पर छिड़कें और 10 मिनट के बाद किसी साफ कपड़े से साफ कर दें. इससे पीलापन मिनटों में साफ हो जाएगा.

4. नींबू और नमक

नींबू और नमक भी टाइल साफ करने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. इसके लिए आप एक नींबू को आधा काटें और आधे कटे नींबू पर नमक लगा दें. अब इस नींबू को टाइल पर रगड़ें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें. इससे मैली और गंदी टाइल आप आसानी से साफ कर सकेंगे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com