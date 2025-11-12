विज्ञापन

क्या एक हफ्ते तक एक ही ब्रा पहनना ठीक है? क्या गंदी ब्रा से फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, जान‍िए यहां

क्या एक हफ्ते तक एक ही ब्रा पहनना ठीक है? आप एक ही ब्रा ब‍िना धोए कई द‍िनों तक पहन रही हैं तो यह खबर आपके ल‍िए ही है.

क्या एक हफ्ते तक एक ही ब्रा पहनना ठीक है? क्या गंदी ब्रा से फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, जान‍िए यहां
क्या गंदी ब्रा से फंगल इन्फेक्शन हो सकता है?

How to wash bras : दिनभर की भागदौड़ के बाद जब हम घर आकर ब्रा उतारते हैं, तो जो सुकून मिलता है, वो किसी स्पा से कम नहीं होता. लेकिन मान लीजिए, अगली सुबह वही ब्रा (How To Choose Correct Bra) दोबारा पहन ली हो, कभी जल्दी में, कभी इसलिए क्योंकि वो आपकी फेवरेट है या किसी टॉप के नीचे परफेक्ट लगती है. सुनने में ये आम बात लगती है. पर क्या आप जानती हैं कि बिना धोए बार बार एक ही ब्रा (Bra Washing Tips) पहनना आपकी स्किन के लिए खतरा बन सकता है. चलिए, जानते हैं कि कितने दिन तक एक ही ब्रा पहनना ठीक है. कब उसे धोना चाहिए और उसे फ्रेश कैसे रखें.

बिना धोए ब्रा कब तक पहन सकते हैं (How Long You Can Wear Unwashed Bra)

बिना धोए ब्रा दोहराने के नुकसान (Disadvantages of repeating bras without washing them)

जब आप बार बार वही ब्रा पहनती हैं. तो पसीना, तेल और डेड स्किन उसमें जम जाती है. इससे खुजली, लाल दाने, बूब एक्ने या फिर स्किन इरिटेशन जैसी दिक्कतें होने लगती हैं. खासकर गर्मी और उमस के मौसम में तो ये और बढ़ जाती हैं.

स्पोर्ट्स ब्रा में तो पसीना ज़्यादा होता है. और, अगर उसे बिना धोए दोबारा पहन लिया, तो फ्रिक्शन से स्किन जल सकती है या रैशेज हो सकते हैं. और, अगर ब्रा सिंथेटिक फैब्रिक की है. तो बात और भी ज्यादा बिगड़ सकती है. क्योंकि वो स्किन के लिए ब्रीथेबल नहीं होती हैं.

आखिर कितनी बार पहनना ठीक है

अब सवाल आता है कि हर बार ब्रा धोना जरूरी है क्या. जवाब है, थोड़ा बैलेंस रखना तो जरूरी है ही.

• रेगुलर ब्रा: 2-3 बार पहनने के बाद धो लें.

• स्पोर्ट्स ब्रा: हर बार इस्तेमाल के बाद ही धोएं.

अगर आप वर्कआउट या स्पोर्ट्स में ज़्यादा पसीना बहाती हैं या बाहर ज़्यादा घूमती हैं. तो बेहतर होगा हर दिन साफ ब्रा पहनें.

ब्रा धोने का सही तरीका (The right way to wash bras)

  • ब्रा को हमेशा ठंडे पानी और हल्के डिटर्जेंट से हाथ से धोना सबसे अच्छा होता है. उसे मरोड़ें नहीं, बस हल्के हाथों से निचोड़ें.
  • अगर मशीन में धोना पड़े तो वॉश बैग में डालें और जेंटल साइकिल पर रखें.
  • धूप में सीधा न सुखाएं, बल्कि छांव में सीधा रखकर सुखाएं. इससे उसकी इलास्टिक और शेप लंबे समय तक बना रहता है.
बीच-बीच में फ्रेश रखने के आसान टिप्स

• हर रात ब्रा को थोड़ी देर हवा लगने दें.

• हल्की धूप में रखकर नैचुरली डिओडराइज करें.

• माइल्ड फैब्रिक स्प्रे का इस्तेमाल करें.

