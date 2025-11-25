डैंड्रफ होने पर बालों को कितनी बार धोना चाहिए? डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया सर्दियों में डैंड्रफ से छुटकारा कैसे पाएं

How to treat dandruff in winter: सर्दियों के मौसम में सिर में डैंड्रफ होना बहुत आम समस्या है. ठंडी हवा, ड्राई स्कैल्प और गलत हेयर केयर की आदतें मिलकर स्थिति को और खराब कर देती हैं. ऐसे में अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि बाल कितनी बार धोएं, कौन सा शैंपू इस्तेमाल करें और क्या तेल लगाना ठीक है? इसी विषय पर डर्मेटोलॉजिस्ट निरुपमा परवंदा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में एक्सपर्ट ने 3 आसान और असरदार स्टेप्स बताए हैं, जिनको अपनाकर आप डैंड्रफ से काफी हद तक छुटकारा पा सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

सर्दी के मौसम में डैंड्रफ से छुटकारा कैसे पाएं?

डॉक्टर परवंदा बताती हैं, डैंड्रफ होने पर बालों को धोने का तरीका बहुत मायने रखता है. हफ्ते में 2 से 3 बार बाल धोना जरूरी है. इससे स्कैल्प साफ रहती है और फंगस बढ़ने की संभावना कम हो जाती है. साथ ही, हर दूसरे हफ्ते में एक बार एंटी डैंड्रफ शैंपू का इस्तेमाल करें. ऐसे शैंपू चुनें जिनमें कीटोकोनाजोल (Ketoconazole), सिक्लोपीरोक्स (Ciclopirox) और सेलेनियम सल्फाइड (Selenium Sulfide) जैसे इनग्रीडिएंट्स हों. ये सभी तत्व स्कैल्प पर मौजूद फंगस को कम करने में मदद करते हैं, जो डैंड्रफ का मुख्य कारण होता है. शैंपू को स्कैल्प पर कम से कम 2-3 मिनट लगा रहने दें ताकि वह अच्छे से काम कर सके.

कई लोग सोचते हैं कि बालों में तेल लगाने से डैंड्रफ कम हो जाएगा, जबकि यह बिलकुल उल्टा असर कर सकता है. डॉक्टर का कहना है कि डैंड्रफ होने पर स्कैल्प में तेल लगाने से फंगस और ज्यादा बढ़ सकता है. इसलिए, जब तक आपकी डैंड्रफ की समस्या ठीक न हो जाए, तब तक तेल लगाने से बचें.

एंटी डैंड्रफ शैंपू अक्सर स्कैल्प और बालों को थोड़ा ड्राई बना देते हैं. ऐसे में बाल रूखे होकर टूटने लगते हैं. इसे रोकने के लिए हर शैंपू के बाद एक अच्छा कंडीशनर जरूर लगाएं. यह न केवल बालों को मुलायम बनाता है, बल्कि स्कैल्प की नमी भी बनाए रखता है. चाहें तो हफ्ते में एक बार डीप कंडीशनिंग हेयर मास्क भी लगा सकते हैं.

इस तरह छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर आप सर्दी के मौसम में बालों में डैंड्रफ होने की दिक्कत को दूर कर सकते हैं.

