Relationship Tips: ग्रीन फ्लैग पार्टनर में होती हैं ये 5 आदतें, आप भी कर लें पहचान, कभी नहीं टूटेगा रिश्ता

Green Flags: हर कोई चाहता है कि उसका पार्टनर सकारात्मक व्यवहार के साथ-साथ अच्छे विचारों वाला हो. आजकल के नए दौर में ऐसे पार्टनर को ग्रीन फ्लैग (Green Flag) का दर्जा दिया जाता है. वहीं, अगर पार्टनर काफी ज्यादा डोमिनेटिंग या खराब आदत-व्यवहार वाला होता है तो उसे रेड फ्लैग (Red Flag) में काउंट किया जाता है. इसी के चलते आज हम आपको ऐसी 5 आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो बताती हैं कि आपका पार्टनर ग्रीन फ्लैग है कि नहीं. ऐसे पार्टनर न सिर्फ रिश्ते को मजबूत बनाते हैं, बल्कि रिश्ता लंबे समय तक कायम रखने और न टूटने के लिए पूरी कोशिश भी करते हैं.

1. सुनने की आदत

अगर आपका पार्टनर सिर्फ अपनी बातें सुनाने की जगह आपकी बातों को ध्यान से सुनता है, तो यह एक ग्रीन फ्लैग है. ऐसा पार्टनर आपके विचारों और भावनाओं की इज्जत करता है और आपको समझने की कोशिश करता है. बता दें कि, सुनने की आदत रिश्ते को मजबूत और संतुलित बनाने में अहम भूमिका निभाती है.

जो पार्टनर आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की हर एक छोटी-बड़ी चीज बताए तो समझ जाएं कि वह ग्रीन फ्लैग है. रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है. छोटी सी बात भी रिश्ते को तोड़ सकती है.

अगर आपका पार्टनर आपको हमेशा प्रोत्साहित करता है और आपकी प्रगति में साथ देता है, तो यह एक ग्रीन फ्लैग है. ऐसे लोग न सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाते हैं, बल्कि करियर ग्रोथ में भी मदद करते हैं. उनका सपोर्ट आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है और रिश्ते को मजबूत बनाता है.

अगर आपका पार्टनर आप पर एक ही बार में भरोसा कर लेता है, तो यह एक बड़ा ग्रीन फ्लैग है. भरोसा किसी भी रिश्ते की नींव होता है, और जब कोई व्यक्ति बिना शक-सवाल किए आप पर विश्वास जताता है, तो यह उसकी ईमानदारी और सकारात्मक सोच को दर्शाता है.

हर किसी को गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन असली ग्रीन फ्लैग तब होता है जब आपका पार्टनर गुस्से के समय भी आपके इमोशंस का सम्मान करे और आपका साथ न छोड़े. ऐसा व्यवहार यह दिखाता है कि वह रिश्ते को महत्व देता है और मुश्किल हालात में भी बैलेंस रहना जानता है.



अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.