सर्दियों में हीटर और गर्मी में AC की नहीं पड़ेगी जरूरत! घर बनवाते समय जरूर करें ये काम

House Construction Tips: हर किसी का अपना एक शानदार घर बनाने का सपना होता है. घर बनाते समय बहुत चीजों का ध्यान रखा जाता है. घर में सीमेंट कौन सा लगाना है, टाइल लगवानी है या मार्बल आदि. अगर, घर बनवाते समय कुछ समझदारी दिखाई जाए. तो आगे के लिए बहुत सुविधा हो जाती है. दरअसल, गर्मी के मौसम में घर में गर्मी लगती है और सर्दी के मौसम में घर ठंडा लगता है. ऐसे में ठंड में ठंडी और गर्मी में गर्म दीवारों की परेशानी से आसानी से बचा जा सकता है. इसके लिए बस सही प्लानिंग की जरूरत है.

अगर आप चाहते हैं कि गर्मी के मौसम में घर में एसी की जरूरत नहीं पड़े और सर्दी के मौसम में हीटर की जरूरत नहीं हो. दरअसल, सर्दियों में घर को गर्म और गर्मियों में ठंडा रखने के लिए आपको भारी-भरकम बिजली बिल भरने की जरूरत नहीं है. अगर आप घर बनवाते समय इन 'पैसिव कूलिंग और हीटिंग' तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका घर नेचुरल रूप से आरामदायक बना रहेगा.

होलो ब्रिक्स

घर बनवाते समय ठोस ईंटों के बजाय 'होलो ब्लॉक्स' या AAC (Autoclaved Aerated Concrete) ब्लॉक्स का इस्तेमाल करें. यह ठंड को अंदर आने से रोकती है. AAC ब्लॉक्स बाहरी दीवारों को डबल लेयर में बनवाएं और बीच में 2 इंच का गैप रखें. यह गैप 'इन्सुलेशन' का काम करता है.

मिट्टी के कुल्हड़

घर की छत ढालते समय मिट्टी के खाली कुल्हड़ों का इस्तेमाल करें. इससे गर्मी के मौसम में छत ठंडी रहती है.

छत पर सफेद 'कूल टाइल्स' या हीट-रिफ्लेक्टिव पेंट का इस्तेमाल करें. यह सूरज की किरणों को परावर्तित कर देता है, जिससे टॉप फ्लोर की गर्मी 5-7 डिग्री तक कम हो जाती है.

घर बनवाते समय में क्रॉस वेंटिलेशन का ध्यान रखें. खिड़कियां और दरवाजे इस तरह रखें कि हवा का फ्लो बना रहे. उत्तर और दक्षिण दिशा की खिड़कियां घर को ठंडा रखने में सबसे ज्यादा मददगार होती हैं.

घर बनवाते समय फॉल्स सीलिंग भी लगवा सकते हैं. छत के नीचे 'जिप्सम बोर्ड' या 'पीओपी' की फॉल्स सीलिंग करवाने से हवा की एक लेयर बन जाती है, जो छत की गर्मी को सीधे कमरे में आने से रोकती है.

