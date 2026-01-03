विज्ञापन

सर्दियों में हीटर और गर्मी में AC की नहीं पड़ेगी जरूरत! घर बनवाते समय जरूर करें ये काम

House Construction Tips: अगर, घर बनवाते समय कुछ समझदारी दिखाई जाए. तो आगे के लिए बहुत सुविधा हो जाती है.

Read Time: 3 mins
Share
सर्दियों में हीटर और गर्मी में AC की नहीं पड़ेगी जरूरत! घर बनवाते समय जरूर करें ये काम
घर बनवाते समय जरूर करें ये काम
Freepik

House Construction Tips: हर किसी का अपना एक शानदार घर बनाने का सपना होता है. घर बनाते समय बहुत चीजों का ध्यान रखा जाता है. घर में सीमेंट कौन सा लगाना है, टाइल लगवानी है या मार्बल आदि. अगर, घर बनवाते समय कुछ समझदारी दिखाई जाए. तो आगे के लिए बहुत सुविधा हो जाती है. दरअसल, गर्मी के मौसम में घर में गर्मी लगती है और सर्दी के मौसम में घर ठंडा लगता है. ऐसे में ठंड में ठंडी और गर्मी में गर्म दीवारों की परेशानी से आसानी से बचा जा सकता है. इसके लिए बस सही प्लानिंग की जरूरत है.

यह भी पढ़ें:- सर्दियों में कम पानी पीना से क्या होता है? कैसे पता चलेगा कि शरीर में पानी की कमी है, एक्सपर्ट से जानिए

अगर आप चाहते हैं कि गर्मी के मौसम में घर में एसी की जरूरत नहीं पड़े और सर्दी के मौसम में हीटर की जरूरत नहीं हो. दरअसल, सर्दियों में घर को गर्म और गर्मियों में ठंडा रखने के लिए आपको भारी-भरकम बिजली बिल भरने की जरूरत नहीं है. अगर आप घर बनवाते समय इन 'पैसिव कूलिंग और हीटिंग' तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका घर नेचुरल रूप से आरामदायक बना रहेगा.

होलो ब्रिक्स

घर बनवाते समय ठोस ईंटों के बजाय 'होलो ब्लॉक्स' या AAC (Autoclaved Aerated Concrete) ब्लॉक्स का इस्तेमाल करें. यह ठंड को अंदर आने से रोकती है. AAC ब्लॉक्स बाहरी दीवारों को डबल लेयर में बनवाएं और बीच में 2 इंच का गैप रखें. यह गैप 'इन्सुलेशन' का काम करता है.

मिट्टी के कुल्हड़

घर की छत ढालते समय मिट्टी के खाली कुल्हड़ों का इस्तेमाल करें. इससे गर्मी के मौसम में छत ठंडी रहती है.

छत पर इन्सुलेशन

छत पर सफेद 'कूल टाइल्स' या हीट-रिफ्लेक्टिव पेंट का इस्तेमाल करें. यह सूरज की किरणों को परावर्तित कर देता है, जिससे टॉप फ्लोर की गर्मी 5-7 डिग्री तक कम हो जाती है.

क्रॉस वेंटिलेशन

घर बनवाते समय में क्रॉस वेंटिलेशन का ध्यान रखें. खिड़कियां और दरवाजे इस तरह रखें कि हवा का फ्लो बना रहे. उत्तर और दक्षिण दिशा की खिड़कियां घर को ठंडा रखने में सबसे ज्यादा मददगार होती हैं.

फॉल्स सीलिंग

घर बनवाते समय फॉल्स सीलिंग भी लगवा सकते हैं. छत के नीचे 'जिप्सम बोर्ड' या 'पीओपी' की फॉल्स सीलिंग करवाने से हवा की एक लेयर बन जाती है, जो छत की गर्मी को सीधे कमरे में आने से रोकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
House, Construction, Lifestyle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com