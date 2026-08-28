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Homemade Facial: घर पर करें पार्लर जैसा महंगा फेशियल, टैनिंग से मिलेगा छुटकारा, चमक उठेगा चेहरा

घर पर पार्लर जैसा महंगा फेशियल करें. इस आसान होममेड फेशियल से आप टैनिंग से छुटकारा पा सकते हैं. साथ ही त्वचा को गहराई से साफ कर स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं. आइए जानते हैं स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

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Homemade Facial: घर पर करें पार्लर जैसा महंगा फेशियल, टैनिंग से मिलेगा छुटकारा, चमक उठेगा चेहरा
घर पर करें पार्लर जैसा फेशियल
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Homemade Facial: हर महिला की चाह होती है कि उनके चेहरे पर निखार बना रहे. लेकिन धूप, धूल और प्रदूषण समेत अन्य कई कारणों से त्वचा अक्सर बेजान और टैन हो जाती है. ऐसे में ग्लो वापस पाने के लिए बार-बार पार्लर जाकर महंगे ट्रीटमेंट कराना हर किसी के बजट में नहीं होता. अगर आप भी टैनिंग और डल स्किन से परेशान हैं, तो ये खबर आपके लिए जरूरी हो सकती है. दरअसल, अब पार्लर के महंगे फेशियल पर पैसे खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप घर की किचन में मौजूद कुछ चीजोंं की मदद से ही आसानी से फेशियल कर सकती हैं. इससे न केवल टैनिंग हटेगी, बल्कि आपकी त्वचा डीप क्लीन होकर निखर जाएगी.

होम मेड फेशियल के लिए जरूरी सामग्री

  • ठंडा कच्चा दूध
  • 1 कॉटन बॉल
  • चावल का आटाा
  • गुलाब जल
  • शहद
  • एलोवेरा जेल
  • बादाम का तेल
  • हल्दी
  • नींबू का रस
  • दही
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फेशियल का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

चेहरे को करें साफ

फेशियल के लिए अपने चेहरे को सबसे पहले साफ करें. इसके लिए आप 1 कॉटन बॉल को ठंडेे कच्चे दूध में भिगोएं और फिर पूरे चेहरे से लेकर गर्दन को पोंछें. इससे चेहरे पर जमी गंदगी और धूल-मिट्टी आसानी से साफ हो जाएगी. फिर फेस को साफ पानी से वॉश कर लें.

अब करें स्क्रबिंग

इसके लिए 1 चम्मच चावल का आटा लें और उसमें 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच गुलाब जल मिलाएं. अब तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर एक पेस्ट तैयार कर लें. इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथों से रगड़ें. इससे डेड सेल्स और जिद्दी ब्लैकहेड्स निकल जाएंगे. 5-10 मिनट बाद चेहरे को साफ पानी से वॉश कर लें.

मसाज है जरूरी

स्क्रबिंग के बाद अपने फेस की मसाज करें. इसके लिए 1 चम्मच एलोवेरा जेल के साथ 1 चम्मच बादाम तेल और 1 चुटकी हल्दी मिक्स करे. अब इस स्मूथ पेस्ट को फेस पर लगाएं और हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करें. ये मसाज आपको 7 से 10 मिनट तक करनी होगी.

लगाएं फेसपैक

इसके लिए एक कटोरी में 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच दही, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच नींबू का रस और एक चुटकी हल्दी डालें. इसके बाद सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर एक पेस्ट तैयार कर लें. अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर अच्छे से लगाएं और सूखने के लिए छोड़ दें.

फेसवॉश

20-25 मिनट बाद जब फेसपैक सूख जाए तो चेहरे को अच्छे से वॉश कर लें. ध्यान रहे कि आप हाथों से मसाज करते हुए फेसवॉश करें. आखिर में साफ पानी से चेहरा धोकर, मॉइस्चराइजर लगा लें. इससे टैनिंग से छुटकारा मिलेगा और स्किन भी चमक उठेगा.

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