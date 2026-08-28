भारतीय स्किन टोन पर जचेंगे ये 5 हेयर कलर्स, मिनटों में बदल जाएगा आपका पूरा लुक, बिना मेकअप भी दिखेगा निखार

हेयर कलर बदलना अपने लुक को नया और फ्रेश बनाने का सबसे आसान तरीका है, लेकिन किसी सेलिब्रिटी का पसंदीदा हेयर कलर अपनाने से पहले अपनी स्किन अंडरटोन को समझना जरूरी है. भारतीय त्वचा का रंग बहुत हल्के से लेकर गहरे रंग तक हो सकता है और इसमें वॉर्म, कूल या न्यूट्रल अंडरटोन पाए जाते हैं. यही कारण है कि एक ही हेयर कलर, जैसे कैरेमल, रेड या ब्लॉन्ड, हर व्यक्ति पर अलग दिख सकता है. अगर, आप ऐसा हेयर कलर चुनना चाहते हैं जो आपकी खूबसूरती को और निखारे, तो अपनी स्किन टोन के अनुसार सही शेड चुनें. चॉकलेट ब्राउन, बरगंडी, कैरेमल और अन्य खूबसूरत रंग भारतीय स्किन टोन पर बेहद आकर्षक लगते हैं. यहां हम आपको ऐसे 5 हेयर कलर्स के बारे में बता रहे हैं जो भारतीय त्वचा पर शानदार दिखाई देते हैं और आपके पूरे लुक को तुरंत बदल सकते हैं.

चॉकलेट ब्राउन

अगर आप अपने बालों के रंग में कोई बड़ा बदलाव करना चाहती हैं, लेकिन पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, तो चॉकलेट ब्राउन चुनें. यह रंग नेचुरल लगता है जिससे बाल हेल्दी दिखते हैं, साथ ही यह बालों को एक नया लुक देता है और उन्हें ज़्यादा चमकदार और आकर्षक बनाता है. वार्म अंडरटोन वाली स्किन पर चॉकलेट ब्राउन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यह भारतीय एथनिक लुक वाले गोल्डन और ऑलिव शेड्स से मिलता-जुलता है. कूल अंडरटोन के लिए, ब्राउन का ऐसा शेड चुनें जो न्यूट्रल हो और जिसमें गोल्डन की मात्रा कम हो.

कैरामेल ब्राउन

अगर, आप अपने गहरे रंग के बालों में कुछ अलग और आकर्षक लुक देना चाहती हैं, तो कैरामेल एक बेहतरीन शेड है. आप इसे अपने चेहरे के आस-पास या बालों की लटों में हल्के हाइलाइट्स देने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं. धूप में ये बालों को एक वॉर्म और आकर्षक लुक देते हैं. यह खास तौर पर वार्म अंडरटोन वाली त्वचा पर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसका गोल्डन शेड आपकी ऑलिव स्किन के साथ अच्छी तरह घुल-मिल जाता है.

बरगंडी

क्या आप बालों का रंग बदलना चाहती हैं, लेकिन ब्लॉन्ड रंग जैसा ज़्यादा बदलाव नहीं चाहतीं. बरगंडी रंग भारतीय खूबसूरती को एक क्लासिक और आकर्षक लुक देता है. बरगंडी और वाइन जैसे गहरे लाल शेड्स अक्सर सांवले या गहरे भारतीय रंगत पर बहुत अच्छे लगते हैं. बरगंडी एक बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि यह घर के अंदर तो सामान्य लगता है, लेकिन धूप में निकलने पर आपके बालों पर इसका रंग गहरा लाल-बैंगनी दिखाई देता है. यह उन लोगों के लिए एकदम सही है जो कुछ बोल्ड लुक चाहते हैं, लेकिन नियॉन-कलर वाले बालों के फैशन जैसा बहुत ज्यादा भड़कीला बदलाव नहीं चाहते.

मोका ब्राउन

अगर आपको कैरमल पसंद नहीं है और आप बालों का रंग थोड़ा डार्क करना चाहती हैं, तो मोका ब्राउन एक बढ़िया शेड है जिसे आप आजमा सकती हैं. यह ब्राउन का एक कूलर और न्यूट्रल वर्शन है, इसलिए मोका डार्क बालों को बिना ज्यादा ऑरेंज या पीला दिखाए उनमें गहराई (डेप्थ) ला सकता है. एक और वजह जिससे यह शेड आपके लिए सही हो सकता है, वह यह है कि अगर आपकी स्किन का अंडरटोन कूल है और आप ब्रुनेट लुक चाहती हैं, तो यह आपके बालों को बिना ज़्यादा वॉर्म लुक दिए, अच्छा और डार्क दिखाएगा.

डीप ऑबर्न

ऑबर्न, ब्रुनेट और रेड के बीच का रंग है, इसलिए अगर आप कुछ वॉर्म चाहती हैं, लेकिन कॉपर जितना ब्राइट नहीं, तो यह एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. अगर आपकी स्किन का रंग मीडियम या गहरा टैन है, तो ऑबर्न का डार्क शेड एक बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि इसके वॉर्म रेड-ब्राउन अंडरटोन आपके नैचुरल इंडियन बालों के रंग को और निखारेंगे. सबसे गहरे ऑबर्न शेड्स में आपके गहरे लाल बाल सॉफ्ट और ग्लैमरस लगेंगे, जबकि बहुत ज्यादा ब्राइट कॉपर टोन में ऐसा नहीं होता.

यह भी पढ़ें:- अरंडी तेल से लेकर नारियल तेल तक, दाढ़ी बढ़ाने के लिए कौन सा तेल लगाना चाहिए

यह भी पढ़ें:- घर पर दालचीनी और जायफल से नेचुरल रूम फ्रेशनर बनाने के लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे