एक ही बार में चेहरे से गायब हो जाएंगे मुहांसे, ट्राई करके देख लीजिए ये घरेलू उपाय

Acne Removal Home Remedy: मुहांसे दूर करने का ये है घरेलू उपाय.

खास बातें निखरी और बेदाग त्वचा हर कोई चाहता है.

लेकिन अक्सर चेहरे पर मुंहासे निकल आते हैं.

इस घरेलु नुस्खे से सभी मुंहासे गायब हो जाएंगे.

Pimples Home Remedies: निखरी और बेदाग त्वचा पाने की चाहत हर किसी की होती है. लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ दिन के अंतराल में चेहरे पर मुंहासे यानी पिम्पल्स (home remedies for pimples) निकल आते हैं. और खासकर ऐसा तब होता है जब हमें किसी शादी या पार्टी फंक्शन में जाना हो. समस्या तो तब शुरू होती है जब मुंहासे जाने के बाद दाग छोड़ जाते हैं. अगर आप भी ऐसे किसी परेशानी से जूझ रहे हैं और चेहरे पर पिंपल के साथ उसके दाग हैं तो इस चमत्कारी घरेलु नुस्खे (home remedy to get rid of pimples overnight) को आजमां कर देखिए एक बार में ही आपके सभी मुंहासे गायब हो जाएंगे और निशान (home remedies for pimples and dark spots) भी नहीं होगा.

मुंहासे दूर करने का घरेलू उपाय | Home Remedy To Remove Acne

कई शोध में पाया गया है कि पिंपल्स, एक्ने को दूर करने में सेब का सिरका जादुई साबित हुआ है. सब के सिरके में लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड और एंटीबैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं जो पिंपल्स को पैदा करने वाले बैक्टीरिया को करने का काम करते हैं. इससे चेहरे मुंहासे नहीं होते. अगर आपके चेहरे पर पहले से कोई दाग का निशान है तो वह भी गायब हो जाता है.

मुंहासे हटाने के लिए सेब का सिरका कैसे लगाएं | How to apply Apple Cider Vinegar to Remove Acne