Household Hygiene Tips: हम सभी अपने घर को साफ-सुथरा रखना चाहते हैं. रोज झाड़ू लगती है, पोंछा होता है और फर्श चमकता रहता है, लेकिन फिर भी कई बार घर में अजीब सी बदबू आती है या घर के लोग बार-बार बीमार पड़ जाते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि सफाई (Dirtiest places in your home you should clean daily) सिर्फ दिखने वाली जगहों तक ही नहीं होती है. घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जिन्हें हम रोज दिन में कई बार छूते हैं, लेकिन साफ (Things you forget to clean in your house) करना भूल जाते हैं. यही जगहें बैक्टीरिया और इंफेक्शन (How to keep home germ free naturally) का सबसे बड़ा अड्डा बन जाती हैं. आइए जानते हैं घर की 8 ऐसी जगहें, जिन्हें रोज साफ करना बेहद जरूरी है.

मोबाइल फोन और रिमोट (Mobile Phones and Remotes)

मोबाइल और रिमोट दिनभर हाथ में रहते हैं, खाते समय, बाहर से आकर, बिना हाथ धोए भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं. यही वजह है कि इनमें ढेर सारे कीटाणु जमा हो जाते हैं, इसलिए हर दिन माइक्रोफाइबर कपड़े से और थोड़ा सा अल्कोहल लगाकर हल्के हाथ से पोंछें.

किचन सिंक और नल के हैंडल (Kitchen Sink and Tap Handles)

अक्सर लोग सोचते हैं कि सिंक तो हर समय पानी से धुलता रहता है, इसलिए साफ करने की जरुरत ही क्या है, लेकिन रिसर्च कहता है कि किचन सिंक सबसे ज्यादा गंदी जगहों में से एक होता है. सब्जी, बर्तन, खाने के टुकड़े और नमी सब मिलकर बैक्टीरिया को बढ़ने का मौका देते हैं. रोजाना गर्म पानी और हल्के डिसइंफेक्टेंट से सिंक और नल के हैंडल जरूर साफ करें.

चॉपिंग बोर्ड (Chopping Board)

लकड़ी हो या प्लास्टिक, चॉपिंग बोर्ड पर छोटे-छोटे कट बन जाते हैं. इन्हीं कट्स में जाकर खाना फंस जाता है और बदबू-कीटाणु पनपने लगते हैं. इसलिए हर बार इस्तेमाल के बाद इसे साबुन और गर्म पानी से धोएं. नॉन-वेज काटने के बाद नींबू या सिरके के पानी से साफ करना चाहिए.

किचन स्पॉन्ज और बर्तन धोने का कपड़ा (Kitchen Sponges and Dishcloths)

ये चीजें हमेशा गीली रहती हैं और इनमें खाने के कण फंसे रहते हैं. यही कारण है कि इनमें बदबू और बैक्टीरिया जल्दी बढ़ते हैं. इसे डिशक्लॉथ से रोज धोना चाहिए. स्पॉन्ज को गर्म पानी में उबालें और हफ्ते में जरूर बदल दें.

लाइट स्विच (Light Switch)

लाइट स्विच ऐसी जगह है, जिसे हर कोई छूता है लेकिन साफ करना भूल जाता है. इससे भी बैक्टीरिया तेजी से शरीर तक पहुंचते हैं. हर दिन रोज एक बार हल्के हाथ से पोंछ देने से वायरस और बैक्टीरिया फैलने से रुकते हैं.

बाथरूम के नल और हैंडल (Bathroom Tap and Handles)

बाथरूम में नमी ज्यादा होती है. नल, दरवाजों के हैंडल और हैंडशॉप या शॉप की बॉटल सबसे ज्यादा बार छुई जाती हैं. यहां से बैक्टीरिया और वायरस पूरे घर में फैल सकता है. इसलिए दिन में एक बार डिसइंफेक्टेंट वाइप से इन्हें पोंछना अच्छी आदत है.

टॉयलेट फ्लश और दरवाजे के हैंडल (Toilet Flush and Door Handles)

रिसर्च कहता है कि घर में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा गंदी होती है, तो वह टॉयलेट फ्लश है. इसे लोग हाथ धोने से पहले छूते हैं, इसलिए यहां सबसे ज्यादा कीटाणु होते हैं. इसलिए हर दिन रोज स्प्रे या वाइप से फ्लश और दरवाजों के हैंडल साफ करें.

पालतू जानवरों के खाने के बर्तन (Pet Food Bowls)

अगर घर में पेट डॉग या कैट है, तो उनके खाने-पानी के बर्तन पर खास ध्यान देना जरूरी है. इसकी भी साफ-सफाई जरूरी है. यहां बैक्टीरिया औऱ वायरस ज्यादा हो सकते हैं. इसलिए हर बार खाने के बाद बर्तन साबुन और गर्म पानी से धोएं, ताकि बदबू और बीमारी न फैले.